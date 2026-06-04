China y EEUU se enfrentan por el aniversario de Tiananmen

Un agente de policía monta guardia junto a la Puerta de Tiananmen en Pekín, China.

China criticó las declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sobre la ‌sangrienta represión de los ‌manifestantes en la plaza de Tiananmen de Pekín hace 37 años, tachándolas de "difamación" del sistema político del país, mientras que Taiwán instó a China a afrontar la historia. Los acontecimientos que tuvieron lugar en la plaza central de Pekín y sus alrededores el 4 de junio de 1989, cuando las tropas chinas abrieron ​fuego para poner ⁠fin a las protestas prodemocráticas lideradas por estudiantes, no se ‌discuten públicamente en China y el aniversario no ⁠se conmemora de manera oficial.

Rubio dijo ⁠el miércoles que la censura de Pekín no puede borrar los recuerdos del asalto militar. "Aquellos que se sacrificaron para defender sus derechos ⁠inalienables a la libertad de expresión y de reunión ​pacífica serán reivindicados algún día", afirmó en ‌una declaración que siguió la práctica ‌habitual del máximo representante diplomático de Estados Unidos al conmemorar ⁠el aniversario.

En declaraciones realizadas en Pekín, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning, afirmó que el Gobierno llegó hace tiempo a "una conclusión clara" sobre la "agitación política que ​se produjo ‌a finales de la década de 1980", reiterando la postura de Pekín.

"China está profundamente insatisfecha y se opone firmemente a que Estados Unidos distorsione los hechos históricos y difame el sistema político y la trayectoria de ⁠desarrollo de China", dijo Mao en referencia a la declaración de Rubio. También acusó a Estados Unidos de interferir en los asuntos internos de China "con el pretexto" de la democracia y los derechos humanos, y defendió la "vía del socialismo con características chinas" de Pekín.

Las conmemoraciones públicas de la represión tienen lugar en ciudades de fuera del país, ‌incluida Taipéi, donde los altos cargos del Gobierno taiwanés suelen aprovechar el aniversario para criticar a China, que considera a la isla de gobierno democrático como parte de su propio territorio.

En su página de Facebook, el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, afirmó que un ‌país verdaderamente grande no debería "creer ciegamente en el poderío militar ni caer en el militarismo". Y siguió: "Espero sinceramente que China pueda afrontar el incidente ‌del 4 de ⁠junio de hace 37 años, reconocer la verdad, aliviar el dolor y abrir la puerta a ​la reconciliación y al diálogo".

Por Ju-min Park y ​Ben Blanchard (Reuters).