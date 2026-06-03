Petro acusó a Trump de "traición" por apoyar a la ultraderecha en Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó sentirse "traicionado" por su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien le había prometido no intervenir en los asuntos internos del país. El malestar del mandatario despertó luego de que Trump manifestara abiertamente su apoyo al candidato de la oposición, Abelardo de la Espriella. "Debe dejar al pueblo colombiano libre para votar", lanzó Petro.

"Traiciona el acuerdo que hizo conmigo en mi conversación personal, que era no intervenir en Colombia", relató el presidente colombiano durante una entrevista en la televisión pública de su país. En ese espacio, sugirió que la nación perdería soberanía si De la Espriella se impone en la segunda vuelta electoral.

Petro criticó con dureza que el mandatario de Estados Unidos use la amenaza y la humillación con los pueblos, y lo acusó de querer terminar con el Derecho Internacional. "La bandera de Colombia no se la entregué al señor Trump. Yo me quedo con esta bandera, la defiendo, y a muerte", enfatizó. En la misma línea, remarcó: "Si Colombia quiere cambiar esta bandera, pues no puedo oponerme. Pero yo creo que la mayoría de los colombianos no la cambia por otra. Yo no lo voy a hacer".

El jefe de Estado colombiano aprovechó la oportunidad para volver a incidir en la posibilidad de que se hayan producido irregularidades durante la primera vuelta. Explicó que las autoridades cuentan con los dispositivos adecuados para registrarlas y cruzó a sus rivales políticos: "Decían que nosotros íbamos a hacer el fraude, mentiras".

Como viene sucediendo en otros procesos electorales en América Latina desde que regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump se inmiscuyó en estos comicios apoyando públicamente al candidato de la ultraderecha, de quien se deshizo en halagos. El líder norteamericano calificó a De la Espriella como "un líder inteligente, fuerte y tenaz", y advirtió que "los resultados de estas elecciones son muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos".

Con información de EuropaPress.