Paritarias UOM hoy: últimas noticias y cómo quedan las escalas salariales para junio 2026

Salarios metalúrgicos en junio

La negociación paritaria de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) continúa sin definiciones y los trabajadores del sector percibirán los salarios de junio de 2026 con los mismos valores vigentes desde abril. La falta de acuerdo entre el gremio y las cámaras empresarias mantiene congeladas las escalas salariales mientras persiste la incertidumbre sobre una eventual recomposición para el segundo semestre del año.

De esta manera, las empresas liquidarán los haberes de junio utilizando la misma base salarial aplicada durante abril y mayo, ya que las conversaciones paritarias permanecen abiertas y sin avances concretos.

Paritarias UOM: qué pasa con las negociaciones

El esquema salarial vigente corresponde al último acuerdo firmado para el período abril 2025-marzo 2026 y alcanza a los trabajadores de la Rama 17 de la actividad metalmecánica, con excepción de la Rama 21 vinculada al sector siderúrgico. La negociación se encuentra atravesada además por la situación institucional que vive el sindicato tras la intervención judicial que afecta a la organización y que, según distintas fuentes del sector, también ralentizó las discusiones salariales.

Mientras tanto, la conducción encabezada por Abel Furlán mantiene su rechazo a la medida judicial y reclama la reapertura efectiva de las negociaciones con las cámaras empresarias para actualizar los salarios frente a la inflación.

Salarios confirmados con aumento en junio

Escala salarial UOM junio 2026

Con la escala vigente, los salarios de los trabajadores metalúrgicos permanecen sin modificaciones respecto de los últimos meses.

Personal mensualizado

Grupo A – Administrativo

Administrativo de 1°: $833.257,48

Administrativo de 2°: $924.732,49

Administrativo de 3°: $1.067.759,96

Administrativo de 4°: $1.166.170,85

Grupo B – Técnico

Técnico de 1°: $833.257,48

Técnico de 2°: $924.875,28

Técnico de 3°: $988.568,62

Técnico de 4°: $1.121.394,56

Técnico de 5°: $1.166.216,36

Técnico de 6°: $1.276.880,99

Grupo C – Auxiliar

Auxiliar de 1°: $801.577,24

Auxiliar de 2°: $872.358,95

Auxiliar de 3°: $992.754,70

Cuánto cobra un metalúrgico por hora

Para el personal jornalizado, los valores vigentes son los siguientes:

Categoría General Ingresante: $4.313,43

Operario Calificado: $4.672,74

Medio Oficial: $5.036,08

Operario Especializado: $5.387,45

Operario Especializado Múltiple: $5.695,63

Oficial: $5.958,84

Oficial Múltiple: $6.418,60

Operador CNC (Oficial Superior): $6.418,60

Oficial Múltiple Superior: $6.868,42

Aumento de los metalúrgicos

Además de las escalas salariales, continúa vigente el Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR), fijado en $1.036.390 mensuales. Este monto contempla conceptos remunerativos y no remunerativos, aunque no incluye horas extras ni tiene incidencia sobre las indemnizaciones laborales.

Qué puede pasar con la próxima paritaria

Por el momento no existe una propuesta formal de actualización salarial para los próximos meses. La discusión entre la UOM y las cámaras empresarias permanece estancada mientras el gremio insiste en la necesidad de recomponer los ingresos frente al avance de los precios.

En este contexto, los trabajadores metalúrgicos cobrarán junio con las mismas escalas salariales vigentes desde abril, a la espera de que las negociaciones paritarias logren destrabarse durante las próximas semanas.