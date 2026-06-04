Las tres nuevas reglas que la FIFA mandar a estudiar antes del arranque del Mundial

El organismo sumó nuevas reglas y en una de ellas se le dará mayor protagonismo al VAR

La presencia de cada Mundial es la posibilidad que la FIFA tiene para presentar una serie de cambios dentro del reglamento. Esto no solo sirve para que los jugadores se adapten de manera más rápida a las modificaciones, sino para que los hinchas comprendan y no realicen quejas en las redes sociales como en las tribunas. En la edición del 2026, se desprenden tres cambios.

Las normativas impulsadas por el organismo pretenden que los partidos adquieran una mayor justicia en la toma de decisiones, además de que se disminuyan a cero las chances de altercados entre los jugadores. De hecho, una de las nuevas normas se encuentra influenciada de gran manera por lo que sucedió hace unos meses entre Vinicius Jr. y Gianluca Prestianni en un partido de Champions League.

Las nuevas normas del Mundial

Prohibido acercarse al entrenador

A partir de esta edición, todo jugador que se acerque a hablar con el entrenador para recibir una indicación técnica será sancionado. Se trata de una modificación que solo se activará en caso de que un arquero se tire al campo para ser atendido por los médicos. De esta forma, lo que se pretende es reducir la presencia de acciones que permitan drenar el tiempo de los partidos.

No se permite tapar la boca para hablar

El caso de Vinicius Jr. y Gianluca Prestianni provocó que la FIFA tomara medidas para evitar cualquier acto de racismo y xenofobia encubierto dentro de los partidos. Es por ello que, en caso de que se desate un conflicto en cancha, el VAR tendrá que observar qué jugadores cubrieron sus rostros y qué acciones desarrollaron. Mientras que una charla entre dos compañeros podrá hacer uso de esta acción.

Se podrán repetir jugadas

Si una jugada culmina con un gol, pero en la previa el VAR detecta que hubo una falta que le permitió al adversario sacar ventaja en la ejecución del córner, se podrá repetir la acción. Esto significa que se podrán anular goles. También existe la chance de que se anulen tarjetas rojas y que se vuelva al punto anterior.

¿Por qué ahora debe cargarse la pelota del Mundial?

"La tecnología de balón conectado ayuda a los árbitros a detectar contactos con el esférico, el movimiento exacto y los momentos rápidos que las cámaras normales pueden pasar por alto", expresan desde la FIFA sobre el sistema interno que se encontrará disponible dentro de Trionda, el balón que usará en cada uno de los partidos del Mundiales.

Es por ello que la presencia de sensores dentro del balón da como resultado que sea necesario cargarlo de manera eléctrica antes de cada encuentro con el fin de que la asistencia pueda ser utilizada por los árbitros presentes en la cabina del VAR. También es necesario recordar que cuenta con un sensor conectado al arco que permite saber con exactitud si el esférico cruzó o no la línea blanca. Algo que se implementó en Qatar 2022 y que fue de gran ayuda desde su debut.

Por otro lado, Adidas señaló que la demanda de electricidad que los sensores del balón requieren para funcionar está diseñada para soportar 90 minutos de acción y lo que pueda llegar a suceder en caso de que haya tiempo suplementario. Mientras que en la tanda de los penales no será necesario este tipo de tecnología.