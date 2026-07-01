¿Se puede ver el Mundial 2026 en 4k en Argentina? Todo lo que se sabe

Televisión en el Mundial 2026.

El inicio del Mundial 2026 no solo genera expectativa por los partidos, sino también por la calidad de imagen con la que millones de personas seguirán el torneo. Con televisores 4K cada vez más presentes en los hogares argentinos, muchos usuarios buscan saber qué señales transmitirán la Copa del Mundo con la mejor definición posible.

La respuesta, sin embargo, no es igual para todos los países. Mientras España contará con una opción gratuita para ver parte del certamen en 4K HDR, en Argentina el acceso a la máxima calidad de imagen dependerá de los operadores que poseen los derechos de transmisión y de las características técnicas de cada plataforma.

¿Se puede ver el Mundial 2026 en 4K en Argentina?

La respuesta es sí, aunque con algunas limitaciones. En Argentina, los partidos emitidos por Telefe y TV Pública llegan en alta definición (HD), pero no en resolución 4K para la televisión abierta. Quienes busquen seguir los 104 partidos del Mundial 2026 con la mejor calidad disponible deberán recurrir a servicios de televisión paga y plataformas digitales como DSports y DGO, que concentran la cobertura completa del torneo.

También existen otras alternativas para determinados encuentros, como Paramount+, Flow y Disney+ Plan Premium, que ofrecen transmisiones seleccionadas. En el caso de Disney+, además, algunas emisiones incorporan funciones interactivas, como la posibilidad de elegir distintos relatores o modificar el ángulo de las cámaras durante el partido.

Por qué en España habrá partidos gratis en 4K HDR

Uno de los datos que más llamó la atención durante el comienzo del Mundial fue el modelo elegido en España. Allí, RTVE confirmó la transmisión de 33 partidos en 4K HDR a través de la Televisión Digital Terrestre (TDT), sin costo para los espectadores. La programación incluye el partido inaugural, todos los encuentros de la selección española, las semifinales, el partido por el tercer puesto y la final del campeonato.

Paradójicamente, las grandes plataformas de pago como Movistar Plus+, Orange y DAZN no ofrecerán esos partidos en Ultra HD, sino en resolución Full HD (1080p). De esta manera, la mejor calidad de imagen quedará reservada para la señal pública terrestre, siempre que el usuario cuente con un televisor compatible con HDR y una correcta recepción de la señal.

Televisión en el Mundial 2026.

Qué diferencia ofrece el 4K y qué hay que tener en cuenta

La tecnología Ultra HD (4K) alcanza una resolución de 3.840 × 2.160 píxeles, cuatro veces superior al Full HD convencional. Esto permite apreciar con mucha mayor nitidez el césped, los movimientos de los jugadores y los detalles de cada jugada, ofreciendo una experiencia muy cercana a la de estar en el estadio.

Sin embargo, existe una aclaración técnica importante. No todas las transmisiones catalogadas como "4K" son nativas. En muchos casos, las señales se generan originalmente en 1080p y luego se escalan a Ultra HD mediante procesamiento digital. Este sistema también fue utilizado recientemente por FOX en Estados Unidos durante la cobertura de grandes eventos deportivos.

Para aprovechar estas mejoras, además de contar con una plataforma compatible, es necesario disponer de un televisor con resolución 4K y, en algunos casos, soporte para HDR. Los especialistas también recomiendan verificar que el decodificador o dispositivo de reproducción sea compatible con estos formatos para evitar limitaciones en la calidad de imagen.