Acertó los últimos 3 ganadores de los Mundiales y ahora vaticinó al campeón del Mundial 2026

El matemático alemán que acertó los campeones de 2014, 2018 y 2022 ya dio su pronóstico para el Mundial 2026 con apuestas arriesgadas.

A ocho días del inicio del Mundial 2026, las predicciones sobre quién levantará la Copa del Mundo comienzan a multiplicarse. Sin embargo, pocas generan tanta atención como las de Joachim Klement, el matemático alemán que logró anticipar correctamente a los campeones de las últimas tres ediciones. Ahora, volvió a utilizar su modelo estadístico y sorprendió con un pronóstico que ya genera debate entre los fanáticos del fútbol.

El especialista, que vaticinó con acierto los ganadores de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, con la Selección Argentina, considera que el próximo campeón del mundo será Países Bajos, una nación que nunca logró conquistar el torneo pese a haber disputado tres finales a lo largo de su historia.

Quién es Joachim Klement y por qué sus predicciones de los Mundiales generan expectativa

Klement desarrolló su sistema con un objetivo muy diferente al que terminó consiguiendo. Según explicó en distintas entrevistas, buscaba demostrar que predecir el ganador de una Copa del Mundo era prácticamente imposible debido a la enorme cantidad de variables involucradas.

Sin embargo, cuando aplicó su modelo por primera vez para el Mundial de Brasil 2014, el resultado fue sorprendente: Alemania aparecía como favorita y terminó levantando el trofeo. Lejos de tratarse de una casualidad aislada, el método volvió a acertar en Rusia 2018 con Francia y posteriormente en Qatar 2022 con la Selección Argentina liderada por Lionel Messi. Aun así, el matemático mantiene una postura cautelosa y suele remarcar que el componente aleatorio sigue teniendo un peso decisivo en este tipo de competencias.

Las variables que utiliza para proyectar al campeón

El modelo de Klement combina distintos indicadores económicos, sociales y deportivos para estimar las probabilidades de éxito de cada selección.

Entre los factores analizados se encuentran:

Producto Interno Bruto per cápita.

Cantidad de habitantes.

Popularidad del fútbol dentro de cada país.

Posición en los rankings internacionales.

Infraestructura deportiva.

Factores climáticos.

Componente de azar.

Uno de los aspectos más llamativos es la importancia que le otorga a la temperatura promedio anual. Según su teoría, los países con climas moderados suelen generar mejores condiciones para el desarrollo de futbolistas de élite. Por esa razón, destaca que la mayoría de los campeones mundiales surgieron históricamente de Europa occidental y Sudamérica.

Joachim Klement, el matemático alemán que logró anticipar los últimos 3 campeones del mundo.

Países Bajos, el inesperado favorito para el Mundial 2026

Tras aplicar nuevamente su fórmula, Klement concluyó que Países Bajos reúne las mejores condiciones para conquistar el Mundial 2026. Según su simulación, la selección neerlandesa alcanzaría la final luego de eliminar a España en semifinales. En el partido decisivo derrotaría a Portugal y conseguiría el primer título mundial de su historia.

La predicción adquiere relevancia porque se trata de una de las selecciones con más tradición futbolística que todavía no logró ganar una Copa del Mundo. Los neerlandeses fueron subcampeones en Alemania 1974, Argentina 1978 y Sudáfrica 2010, pero siempre se quedaron a las puertas de la gloria.

El pronóstico que afecta a la Selección Argentina

Entre los escenarios proyectados por Klement aparece una noticia poco alentadora para los campeones del mundo. El matemático estima que la Selección Argentina volverá a realizar una buena campaña y será el único representante sudamericano que alcanzará los cuartos de final.

Sin embargo, allí terminaría su recorrido. De acuerdo con el modelo, el equipo dirigido por Lionel Scaloni caería frente a Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo. Las semifinales imaginadas por la simulación serían completamente europeas: Portugal enfrentaría a Inglaterra, mientras que Países Bajos se mediría con España.

Las grandes sorpresas de su simulación

Como ocurre en cada Mundial, el modelo también contempla algunos resultados inesperados. La principal sorpresa sería la temprana eliminación de Brasil, que según la proyección quedaría fuera del torneo ante Japón en una instancia preliminar de eliminación directa.

Klement fundamenta este escenario en el crecimiento sostenido del fútbol japonés durante los últimos años, destacando triunfos recientes frente a potencias tradicionales. Además, el análisis anticipa que Croacia eliminaría a Colombia, mientras que Senegal dejaría en el camino a Ecuador.

Cuánto influirá el azar en el Mundial 2026

Aunque sus aciertos previos le otorgaron notoriedad internacional, Klement insiste en que ninguna predicción debe considerarse definitiva. De hecho, estima que su modelo apenas puede explicar cerca del 55% del rendimiento de una selección durante un Mundial. El restante 45% depende de factores imposibles de anticipar.

Además, advierte que el nuevo formato del Mundial 2026 podría aumentar todavía más la influencia del azar, ya que habrá más cruces de eliminación directa y mayores oportunidades para las sorpresas. Por eso, aunque su pronóstico coloca a Países Bajos como futuro campeón, el propio matemático reconoce que el fútbol sigue siendo uno de los deportes más impredecibles del planeta. Precisamente allí radica gran parte de su atractivo.