Suiza se enfrentará a un rival conocido en su partido decisivo del Mundial contra Argelia

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo B - Suiza contra Canadá

Suiza se enfrentará a un equipo que la conoce bien cuando se mida a Argelia este jueves en ‌los dieciseisavos de final del ‌Mundial, ya que los norteafricanos están entrenados por Vladimir Petkovic, el hombre que dirigió a la selección suiza durante siete años.

Petkovic se incorporó al club suizo Chur 97 en 1987, y posteriormente jugó y dirigió a varios equipos del país antes de ponerse al frente de la selección nacional entre 2014 y 2021, ​donde entrenó a jugadores ⁠como el capitán de Suiza, Granit Xhaka, y el delantero ‌Breel Embolo.

"Ahora tengo un aspecto diferente al de ⁠hace seis años, hay una gran diferencia", ⁠bromeó Embolo cuando se le preguntó qué había cambiado desde que Petkovic dejó el cargo de seleccionador de Suiza.

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"Ambos equipos quieren ganar, ⁠queremos hacer historia. Petkovic realmente subió el listón con la ​selección suiza. Y ahora queremos llegar aún más ‌lejos. Ahora tenemos un nuevo seleccionador. ‌Y, como jugador, siempre es difícil comparar a unos entrenadores ⁠con otros".

"Una cosa que tienen en común es que ambos quieren hacer historia. Si eso supone una ventaja, bueno, al fin y al cabo, sigue siendo fútbol".

El enfrentamiento en el Mundial ​no será ‌el primero del actual seleccionador suizo, Murat Yakin, y Petkovic, ya que ambos se midieron cuando entrenaban en la liga suiza.

"Cada vez que nos enfrentábamos, era muy especial. Yo era el entrenador del Thun y él, del Young ⁠Boys, así que era como el hermano mayor frente al hermano pequeño; siempre fue algo muy positivo", dijo Yakin.

"También era un enfrentamiento muy táctico, y eso es lo que va a pasar mañana. Por supuesto, eso fue hace años y mañana es un partido muy especial y un momento muy especial para enfrentarnos; al fin y al ‌cabo, serán los jugadores quienes decidan quién tiene el mejor planteamiento táctico".

Yakin rechazó la idea de que Suiza sea favorita para pasar a octavos de final.

"Si nos fijamos en los partidos de eliminatoria, no podemos hablar realmente de favoritos en este torneo. Hay partidos muy ‌igualados, y eso también va a ser así mañana", dijo.

"Argelia es un equipo con cualidades individuales, técnicamente muy refinado, muy fuerte y, obviamente, intentará ‌presionar con fuerza, ⁠pero nosotros también buscaremos mantenernos fieles a nuestra forma de jugar al fútbol. Va a ser un ​partido abierto. Desde el principio, intentaremos marcar el ritmo y ganar".

El partido del jueves se disputará en el estadio BC Place de Vancouver.

Con información de Reuters