DT de EEUU se muestra prudente ante etiqueta de favoritos frente a Bosnia tras sorpresas del Mundial

Conferencia de prensa de Estados Unidos para la Copa Mundial de la FIFA 2026

El entrenador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, descartó el martes que su ‌equipo sea favorito para ‌el partido de dieciseisavos de final del Mundial contra Bosnia, mostrándose cauteloso tras haber sido testigo de varias sorpresas en el torneo.

Alemania quedó eliminada del torneo tras perder por penales contra Paraguay el lunes, y poco después Marruecos también mandó a casa a ​los Países Bajos ⁠por la misma vía.

"En primer lugar, no creo que ‌seamos el equipo favorito porque (...) en los ⁠últimos días hemos visto lo ⁠difícil que es para todos", declaró Pochettino a periodistas.

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"Creo que de favoritos se habla después, ¿no? Todo el mundo ⁠decía que Alemania era la favorita, pero Paraguay ​ganó y Marruecos se impuso a ‌los Países Bajos. En este ‌Mundial hay muchos factores que pueden influir en el ⁠rendimiento".

Mientras que Bosnia terminó tercera de su zona, Estados Unidos se proclamó líder del Grupo D al ganar sus dos primeros partidos contra Paraguay y Australia, ​lo ‌que le permitió clasificarse para la fase eliminatoria con antelación.

Christian Pulisic se ha declarado apto para ser titular contra los bosnios tras salir desde el banquillo en la derrota 3-2 ante ⁠Turquía, pero Pochettino prácticamente descartó al defensa central Mark McKenzie, que lleva tiempo recuperándose de un problema en un pie.

El pronóstico es más favorable para el lateral izquierdo Auston Trusty, que tuvo que ser retirado en camilla cerca del pitido final contra Turquía tras torcerse un tobillo. "Auston ‌está mucho mejor de lo que esperábamos. Haremos una última evaluación, pero esperamos que pueda estar disponible en el banquillo", afirmó Pochettino.

El ganador se enfrentará al vencedor del choque del miércoles entre Senegal y Bélgica.

Pochettino señaló que ‌Estados Unidos debía afrontar el partido contra Bosnia como si fuera una final y respetar la calidad de su ‌rival.

"Se merecen ese ⁠respeto", afirmó. "Se ve que tienen calidad, y no solo que son agresivos y están ​bien organizados. Eso es algo positivo. Por eso, para nosotros, la de mañana es la final del Mundial".

Con información de Reuters