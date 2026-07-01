Bélgica no da nada por sentado en su partido de los dieciseisavos de final frente a Senegal

Entrenamiento de Bélgica para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Bélgica afronta su partido de los dieciseisavos de final del Mundial frente a Senegal el miércoles con buen ‌impulso y una plantilla en ‌plena forma, pero el seleccionador Rudy García aseguró que ser favoritos no es garantía alguna en los partidos de eliminatoria directa.

Bélgica sufrió en sus dos empates iniciales contra Egipto e Irán antes de resurgir con una goleada por 5-1 sobre Nueva Zelanda, que le permitió clasificarse como primera del Grupo G y permanecer en Seattle, su ​sede durante el torneo, ⁠para el partido del miércoles.

Bélgica cuenta con toda la plantilla ‌disponible por primera vez en este Mundial, afirmó García. ⁠El extremo Jeremy Doku se perdió algunos partidos ⁠por el nacimiento de su hijo y una breve enfermedad, mientras que el defensor Zeno Debast está en condiciones de jugar tras perderse ⁠la fase de grupos por un problema en la pierna.

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Debast, ​que se lesionó el mes pasado durante un ‌entrenamiento con su club portugués, el ‌Sporting, podría no ser titular frente a Senegal, y "va a ⁠necesitar algo de tiempo para recuperar el 100% de sus capacidades y su potencial", dijo García a los periodistas el martes.

"Pero no va a ser un problema, porque desde el inicio de la ​competición hemos ‌demostrado tener una defensa muy sólida".

Bélgica encajó dos goles en la fase de grupos: uno ante Egipto y otro ante Nueva Zelanda.

Con una plantilla en plena forma, García dispone de muchas opciones desde el banquillo. "Lo que importa no es ⁠solo el once inicial", dijo.

El delantero Romelu Lukaku contribuyó a que Egipto marcara un gol en propia puerta segundos después de salir al campo en la segunda parte del empate a 1-1 de Bélgica en Seattle, en el partido inaugural de la fase de grupos.

Se prevé que las condiciones meteorológicas del partido del miércoles sean frescas y esté nublado, mejor que las ‌altas temperaturas registradas durante el primer partido de Bélgica frente a Egipto, cuando García se quejó de que el calor y el césped seco dificultaban que su equipo jugara con fluidez.

La eliminación de Alemania en la tanda de penales ante Paraguay y la derrota de Países Bajos ‌ante Marruecos demuestran que ser favorito para ganar no significa gran cosa en esta fase del torneo.

"No hay selecciones de poca monta", dijo García. "Aunque seas ‌favorito sobre el ⁠papel, como era el caso de Alemania, puedes perder".

Senegal, que superó una fase de grupos difícil en la ​que se enfrentó a Francia, Noruega e Irak, supone un reto diferente, señaló.

García los describió como "muy rápidos", "muy fuertes", técnicos y bien organizados en defensa.

Con información de Reuters