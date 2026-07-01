DT de Bosnia no se inmuta por desaires en EEUU antes de choque por dieciseisavos final del Mundial

Conferencia de prensa de Bosnia y Herzegovina para la Copa Mundial de la FIFA 2026

El entrenador de Bosnia, Sergej Barbarez, restó ‌importancia el martes ‌a los desaires en Estados Unidos hacia su equipo, afirmando que no necesitan ninguna motivación adicional para su partido de la ronda de los 32 mejores del Mundial contra el local.

El exportero ​estadounidense Tim ⁠Howard declaró en un podcast que ‌los bosnios se iban a ⁠llevar una dura lección ⁠el miércoles, mientras que un reportero de una cadena de televisión se burló del ⁠país en vivo antes de pedir ​disculpas más tarde.

Barbarez señaló ‌que esas reacciones son ‌inevitables en la era de las redes ⁠sociales y que no afectan al equipo.

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"Tengo que admitir que cosas así ocurren a diario", declaró a periodistas ​el ‌martes. "Somos un país pequeño y a veces suceden cosas así, pero no me supone ningún problema".

"A mis jugadores tampoco les supone ningún problema. ⁠Se están jugando una plaza en octavos de final, esa es motivación suficiente", agregó el DT.

El entrenador rival, Mauricio Pochettino, no se mostró de acuerdo con que su equipo fuera favorito en su rueda ‌de prensa previa al partido, pero Barbarez no tenía ninguna duda.

"Claro que son favoritos. Su posición en la clasificación, son los anfitriones, los nombres que hay en ‌su equipo (...) sin duda", afirmó.

"Nunca nos ha supuesto un problema no ser favoritos. Ese papel ‌no significa ⁠nada para mí. Lo importante es lo que pase en ​el campo, y eso es lo que nos interesa a nosotros".

Con información de Reuters