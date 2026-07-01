Nuevo escándalo en Luzu: el comentario repudiable que generó indignación en redes sociales

Luzu de nuevo metido en un escándalo.

Luzu TV volvió a quedar en el centro de la polémica. A poco del escándalo que generó la fake news sobre la salud del padre de Lionel Messi, que terminó con la salida de Florencia Peña de la señal, el canal de streaming que encabeza Nico Occhiato sumó un nuevo capítulo conflictivo, esta vez por la actitud de uno de sus integrantes.

El protagonista fue Marcos Giles, streamer y novio de Ángela Torres, que quedó en el ojo de la tormenta por un video que se viralizó en las últimas horas y que desató un fuerte debate en las redes.

Marcos Giles lanzó un repudiable comentario.

¿Qué pasó en la entrevista?

Todo ocurrió durante un informe que Occhiato y Giles realizaron en las afueras del estadio, en la previa del partido entre la Selección Argentina y Jordania por el Mundial 2026. Mientras entrevistaban a un grupo de hinchas, uno de ellos aprovechó el micrófono para mandar un saludo a su familia.

"Un saludo a la gente de Timbúes, Santa Fe, y a mi hermana, que es fanática de ustedes y todas las mañanas los ve", dijo el hombre. La situación parecía un simple ida y vuelta hasta que la dinámica cambió de tono.

El gesto que encendió la polémica

Cuando Occhiato repreguntó "¿A alguien muy especial de Santa Fe?", Giles respondió entre risas: "La hermana de él, para Cande, te quiero mucho". Y fue en ese instante cuando hizo el gesto que desató la indignación: se llevó la mano a la boca y lo acompañó con un movimiento de caderas al referirse a la hermana del entrevistado.

El recorte no tardó en multiplicarse en X, donde decenas de usuarios cuestionaron su actitud. "Dirigirse con gestos obscenos a una mujer en 2026 atrasa demasiado. Dejemos de naturalizar estos chistes", escribió una persona. "Hasta yo me sentí incómoda, es horrible cuando tu pareja hace esas cosas", sumó otra, en una catarata de críticas que también apuntó a su relación con Torres.

La reacción de Ángela Torres

En el estudio de Nadie Dice Nada, el momento se repasó entre risas. Sin embargo, la reacción de Ángela Torres llamó la atención: si bien se rió con el resto, dejó entrever cierta incomodidad y lanzó una frase que muchos leyeron como un límite. "Acabás de definir a Marcos: tirar de la cuerda, tirar de la cuerda", deslizó la cantante, en medio de la ola de repercusiones.