La Inglaterra de Tuchel no se confía en un Mundial en el que todo se decide por pequeños detalles

Entrenamiento de Inglaterra para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Inglaterra afronta su partido de los dieciseisavos de final contra la República Democrática del Congo como clara favorita, pero en ‌un Mundial en el que ‌se han producido sorpresas y goles decisivos en los últimos minutos, el director técnico Thomas Tuchel afirma que su equipo no se confiará ante un rival que no tiene nada que perder.

La selección inglesa quedó primera de su grupo y el miércoles se enfrentará a la República Democrática del Congo, el mejor tercero.

Ya en los dieciseisavos de ​final, Alemania cayó ⁠ante Paraguay en la tanda de penales, al igual que Países ‌Bajos a manos de Marruecos. Brasil necesitó un gol ⁠de última hora para eliminar a Japón ⁠y Noruega hizo lo propio contra Costa de Marfil.

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"Creo que, en cierto modo, esto puede tranquilizarnos", dijo Tuchel a los periodistas el martes. "Son márgenes ⁠muy ajustados, partidos muy reñidos, y eso nos ayuda a ​no tener expectativas excesivas. Nos ayuda a situar ‌en el contexto adecuado lo que ‌ha ocurrido en este Mundial y en el fútbol mundial".

"Los ⁠equipos están bien dirigidos, defienden al más alto nivel y están bien preparados. Y es difícil para cualquiera desmontar la defensa rival, sobre todo cuando llegas como favorito y te enfrentas a equipos que ​no tienen ‌nada que perder", agregó.

La República Democrática del Congo es uno de esos equipos, y los congoleños, que empataron con Portugal, han llegado más lejos de lo que ellos mismos o cualquier otro esperaba.

"Esperamos un partido similar al que jugamos contra ⁠Ghana, como el que jugamos contra Panamá. Llegamos como favoritos y ellos pueden jugar con el papel de los menos favoritos, lo que les viene muy bien", apuntó.

"Tenemos el espíritu de equipo, el compromiso, la calidad para convertir las ocasiones a medias en oportunidades claras, para complicar los centros, para llegar con muchos jugadores al área y para decidir este partido ‌quizá en muy pocos momentos clave", explicó.

Esos momentos clave podrían incluir una tanda de penales, y Tuchel habló sobre los preparativos de su equipo.

"Creo que es muy difícil simular la presión, así que entrenamos lo que podemos entrenar. Normalmente sabemos quién los lanza y tenemos el orden establecido, ‌pero no sabemos quién terminará el partido, así que ese es el tipo de ajuste que hay que hacer", apuntó.

Inglaterra no podrá contar con el lateral ‌derecho lesionado Reece ⁠James, ni con su sustituto contra Panamá, Jarell Quansah.

"La competencia ha estado muy reñida incluso para entrar en ​la convocatoria esta vez. Así que tenemos que asegurarnos de que disputemos más partidos, ese es el objetivo principal y que estén disponibles muy pronto", apuntó.

Con información de Reuters