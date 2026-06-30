Celebra la Fiesta Provincial del Cerdo a la Estaca y es ideal para una escapada: el pintoresco pueblo para conocer

Argentina tiene cientos de rincones increíbles para una escapada, pero en Santa Fe un pueblo se destaca por celebrar el Festival Provincial del Cerdo a la Estaca en julio: Llambí Campbell. El pueblo será el centro de una de las fiestas gastronómicas más destacadas de la provincia, con lo mejor de la comida local y diferentes shows de música.

Así será el Festival Provincial del Cerdo a la Estaca en Santa Fe

La 13° edición del Festival del Cerdo se realizará el próximo domingo 12 de julio desde las 12 hs en el Polideportivo de la comuna de Llambí Campbell, el pequeño pueblo ubicado en el centro de Santa Fe. Se trata de un evento que reúne a más de 1300 personas, como asadores, vecinos y visitantes, para disfrutar del icónico plato y la tradiciones provinciales.

Claro que el gran protagonista será el cerdo a la estaca; se espera que en esta edición se cocinen alrededor de 350 kilos de carne. La propuesta ofrece la posibilidad de pasar un día en familia, comer al mediodía y realizar actividades durante la tarde. Además del cerdo, habrá otras opciones como pollo, ensaladas, chorizo y diferentes postres. También habrá una feria de productores y emprendedores locales donde se podrán comprar artesanías.

No solo habrá comida para disfrutar, sino que también habrá shows de música en vivo. La programación artística incluye:

El dúo Lami Sánchez, con una propuesta folclórica.

Cantante Daniel Hernández junto a su banda.

El cantante Sergio Torres será una de las figuras principales del evento.

Las entradas para el evento se pueden adquirir de manera presencial en el Polideportivo de lunes a viernes de 7 a 12 hs, o a través de WhastApp. Los valores son diferenciados por edad:

Adultos: $20.000

Menores de 6 a 12 años: $12.000

Menores de 2 a 5 años: $6.000

A dónde queda Llambí Campbell: cómo llegar desde CABA

Llambí Campbell se encuentra dentro del departamento La Capital a aproximadamente a unos 50 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Fe (la capital provincial) y a unos 516 kilómetros de de la ciudad de Buenos Aires. La forma más fácil de llegar es en auto de la siguiente forma: