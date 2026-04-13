Las mejores 3 escapadas para hacer en Santa Fe en otoño 2026: a dónde salir un fin de semana

Con los días más cortos y lejos del calor agobiante del litoral, Santa Fe se transforma en un escenario ideal para armar el bolso y hacer una escapada. El otoño 2026 ofrece una provincia con colores ocres, atardeceres sobre el río y la temperatura justa para sentarse a tomar unos mates o disfrutar de una buena comida regional. Existen tres destinos claves para disfrutar.

Estas son las mejores 3 escapadas para hacer en Santa Fe durante el otoño

Si buscas renovar el aire antes de que llegue el invierno y cortar con la rutina, no hace falta ir muy lejos para descansar. El territorio santafesino tiene rincones que combinan historia, naturaleza virgen y una paz que parece detenida en el tiempo. Desde la pesca deportiva hasta los recorridos por las huellas de los primeros colonizadores, existen 3 escapadas imperdibles para este otoño:

1. Cayastá: Un viaje en el tiempo entre ruinas y río

Si sos de los que disfrutan de la historia, pero no quieren renunciar a la tranquilidad del paisaje costero, Cayastá es tu lugar. En otoño, el clima es perfecto para caminar por el Parque Arqueológico Ruinas de Santa Fe la Vieja. Podés recorrer los restos de la primera fundación de la ciudad, ver cómo vivían los antiguos pobladores en el siglo XVI y sorprenderte con la conservación de las estructuras originales bajo los árboles que empiezan a perder sus hojas.

Pero Cayastá no es solo historia. Podés alquilar una cabaña con vista al río San Javier y dedicarte simplemente a contemplar el paisaje. Es una zona excelente para la pesca variada o para salir en una lancha a recorrer los riachos internos. La paz que se respira en sus calles de arena es el remedio ideal contra el estrés de la ciudad. No te vayas sin probar un pescado de río a la parrilla en alguno de los comedores locales; el sabor es único.

Cayastá es ideal para los amantes de la historia (Créditos: TripAdvisor)

2. Villa Guillermina: Turismo rural en el corazón del norte

Para quienes buscan algo distinto y están dispuestos a manejar un poco más hacia el norte santafesino, Villa Guillermina surge como un destino emergente fascinante para este 2026. Este pueblo, marcado a fuego por la historia de la Forestal, ofrece un turismo rural y cultural que te atrapa desde el primer minuto. Podés visitar el "Museo Paseo de los Recuerdos" para entender el pasado industrial de la región y caminar por el Paseo del Chamamé.

Villa Guillermina es perfecto para quienes buscan una escapada tranquila a las veras del río (Créditos: Facebook RegionLitoral)

Lo mejor de ir en otoño es que podés disfrutar de la biodiversidad sin el calor extremo del verano. Al estar cerca del Parque Nacional Chaco y rodeado de naturaleza salvaje, es el destino ideal para el avistaje de aves y la fotografía de paisajes. Es un lugar donde el tiempo parece ir a otra velocidad, perfecto para desconectarse del celular y reconectar con la charla de boliche de campo y el silencio del monte.

3. Parque Nacional Islas de Santa Fe

Ubicado frente a la localidad de Puerto Gaboto (la primera población española en suelo argentino), este parque nacional es la joya verde de la provincia. En esta época del año, el Parque Nacional Islas de Santa Fe se vuelve un destino obligatorio para los amantes del trekking y el kayak. Podés tomar una embarcación desde Gaboto y adentrarte en un laberinto de islas, arroyos y lagunas.

Los senderos como "El Timbó" son ideales para hacer en familia; tienen una dificultad media y te permiten cruzar de cerca con carpinchos, zorros y una gran cantidad de aves que te va a dejar con la boca abierta. El aire fresco del otoño hace que las caminatas no sean agotadoras y que puedas pasar todo el día explorando el Delta santafesino. Es una experiencia de inmersión total en la naturaleza que te hace olvidar que estás a pocos kilómetros de las grandes urbes.