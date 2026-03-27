"La Perla de la Costa": el pueblito santafesino donde la naturaleza y la cultura se entrelazan, ¿cómo llegar?

Ubicada a unos 150 kilómetros al norte de la capital provincial, sobre la Ruta Provincial 1 y a la vera del río homónimo, San Javier se presenta como uno de los destinos más tranquilos del litoral santafesino para descubrir en Semana Santa 2026. Con poco más de dos siglos de historia y un perfil ligado al paisaje ribereño, la ciudad combina naturaleza, tradición y una oferta turística en crecimiento, orientada principalmente al descanso.

Fundada en 1743 como una reducción jesuítica destinada a los pueblos originarios mocovíes, San Javier conserva una fuerte impronta histórica que todavía hoy forma parte de su identidad. A lo largo del tiempo, la llegada de distintas corrientes inmigratorias aportó diversidad cultural, visible en sus costumbres y en la vida cotidiana de la ciudad.

¿Qué hacer en San Javier?

Uno de los principales atractivos de San Javier reside en su entorno natural. Situada en la planicie aluvial del río Paraná, la zona está atravesada por riachos, islas y humedales que conforman un paisaje típico del litoral. En ese contexto, las actividades al aire libre son el eje de la experiencia turística: paseos en lancha, deportes náuticos y recorridos guiados permiten explorar un ecosistema donde predominan la flora y fauna autóctonas.

La pesca deportiva ocupa un lugar central. Considerada el producto turístico más destacado, atrae visitantes durante todo el año, especialmente interesados en especies del río Paraná. Para ello, existen servicios de guías especializados que organizan salidas y excursiones adaptadas a distintos niveles de experiencia.

En paralelo, el casco urbano de San Javier ofrece un recorrido por la historia local: reúne construcciones antiguas y sitios vinculados a episodios clave, como el último levantamiento indígena de los mocovíes en 1904. También se puede visitar el museo histórico parroquial, que conserva piezas vinculadas a la etapa misionera y a las comunidades originarias, además de documentos y objetos de las etapas posteriores de la ciudad.

Otro punto de interés es la parroquia San Francisco Javier, ubicada en el mismo lugar donde se levantó el templo original, y que continúa siendo un espacio de referencia tanto religiosa como cultural. A pocos metros, el boulevard Pedro Candioti ofrece un espacio verde junto al río, con sectores para descansar y disfrutar del paisaje, una postal habitual para quienes visitan la ciudad.

¿Cómo llegar a San Javier desde la Ciudad de Buenos Aires?

Llegar a San Javier desde la Ciudad de Buenos Aires implica un recorrido de unos 600 kilómetros hacia el norte. La opción más directa en auto es combinar la autopista hacia Rosario con la Ruta Nacional 11 hasta la ciudad de Santa Fe y luego la Ruta Provincial 1, que bordea el río Paraná y conduce hasta la Perla de la Costa.