El balneario "escondido" de de Buenos Aires: playas vírgenes a un par de horas de CABA

Ubicada en el sureste de la Provincia de Buenos Aires y de origen agrícola-ganadero, la localidad de San Cayetano se devela de cara al próximo fin de semana largo como uno de los destinos escondidos ideales por recorrer.

Ya sea por sus dunas, pequeñas bahías, copiosa vegetación o rocas de diferentes tamaños que dibujan sus paisajes típicos, esta joya del turismo bonaerense también ganó relevancia en los últimos años por ser señalado como el "oasis" regional de los pescadores, quienes se embarcan en búsqueda de los pejerreyes.

¿Cómo es y qué hacer en San Cayetano?

Con su historia e identidad íntimamente ligadas al patrono del pan y del trabajo, San Cayetano ofrece para sus visitantes tres categorías de interés donde iniciar el recorrido: la ciudad, sus playas y el entorno rural.

Dentro del pequeño, pero nutrido casco urbano, se encuentra la Iglesia “Sagrado Corazón de Jesús”. Fundada en 1950, el templo incluye sacristía, secretaría y casa para el sacerdote. Es de estilo moderno y conserva todos los elementos clásicos de este tipo de edificaciones: la torre con una sola campana, el coro, el presbiterio con su altar y el confesionario.

Además, sirve como refugio de un fragmento del hábito que usaba San Cayetano de Thiene. La porción de vestigio fue traída en 2009 desde la Iglesia de San Paolo, Nápoles, lugar donde se encuentran sus reliquias.

Para los amantes de las actividades al aire libre, el Balneario configura la respuesta. Emplazado entre médanos, una amplia vegetación y hermosos paisajes, la tranquilidad es el rasgo distintivo de poco más de 28 kilómetros de playas.

Se suma también entre las alternativas la Laguna de San Cayetano. Este espejo de agua ofrece una gran cantidad de áreas para la pesca del pejerrey, entre las que se encuentran El Albardón, Jorgensen, La Genovesa, La Vizcacha y La Vizcachita.

¿Cómo llegar a San Cayetano desde la Ciudad de Buenos Aires?

En auto, el trayecto más directo es por la Autovía 2 hasta Mar del Plata y luego continuar por la Ruta Provincial 88 hasta empalmar con la Ruta Nacional 228. El viaje dura entre 5 y 5:30 horas.