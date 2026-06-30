Presidente de Paraguay declara feriado tras clasificación de la "albirroja" a octavos final Mundial

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Octavos de final - Alemania contra Paraguay

​El Gobierno de Paraguay decidió que el martes sea feriado en el país, ‌después de que la ‌selección de fútbol clasificara a los octavos de final del Mundial con un histórico triunfo por penales ante Alemania.

Paraguay sigue adelante en la competencia tras vencer a Alemania 4-3 por penales, luego de empatar 1-1 en ​el tiempo reglamentario ⁠de un intenso partido disputado en Boston, ‌en una tanda en la que ⁠el arquero Orlando Gill ⁠le detuvo dos remates a sus adversarios.

"¡PARAGUAY NUNCA SE RINDE! ¡¡FERIADO CARAJO!!", dijo el presidente de Paraguay, ⁠Santiago Peña, en la red social X.

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Gill ​atajó los penales de Kai ‌Havertz y Nick Woltemade, ‌en tanto Jonathan Tah remató fuera para ⁠sellar el resultado que dejó fuera de competencia al cuatro veces campeón del mundo. Joshua Kimmich, Jamal Musiala y Nadiem Amiri anotaron ​para ‌Alemania.

Para Paraguay marcaron en la tanda Mauricio Magalhães, Gustavo Gómez, Matías Galarza y José Canale. En tanto, el remate de Antonio Sanabria salió desviado y el ⁠portero Manuel Neuer contuvo el remate de Fabián Balbuena.

Poco después del posteo de Peña, el vicepresidente de Paraguay, Pedro Alliana, dijo en X: "Si me autorizas Presidente @SantiPenap firmo yo el feriado. ¡Vamos albirroja querida!", en un posteo acompañado de una foto suya ‌con la camiseta de la selección, una lapicera y unos papeles en su escritorio.

Paraguay, cuya mejor actuación mundialista fue la llegada a cuartos de final en 2010, se medirá ahora con ‌el ganador de la llave del martes entre Francia y Suecia.

Minutos después, el Gobierno paraguayo confirmó la ‌decisión anunciada ⁠por el mandatario, diciendo que "en reconocimiento al histórico triunfo de la Selección ​Paraguaya de Fútbol, frente a Alemania, se autoriza decretar feriado nacional" el martes 30 de junio.

Con información de Reuters