Qué pasa si Países Bajos gana, empata o pierde hoy ante Marruecos en el Mundial 2026

Qué pasa si Países Bajos gana, empata o pierde ante Marruecos en los 16vos de final del Mundial 2026.

Países Bajos y Marruecos se enfrentarán este lunes a partir de las 22 horas en Argentina en uno de los duelos más interesantes de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El combinado europeo logró reponerse del empate por 2 a 2 ante Japón en su debut en el certamen y, tras dos contundentes victorias por 5 a 1 contra Suecia y 3 a 1 frente a Túnez, se clasificó como líder del Grupo F. Por su parte, el cuadro africano, semifinalista de la edición disputada en Qatar 2022, quedó como escolta de Brasil en una zona que también integraron Escocia y Haití.

El duelo, que tendrá lugar en el Estadio BBVA de Guadalupe (México), definirá a uno de los dos equipos que alcanzará los octavos de final de la competición; en esa instancia, el que pase se cruzará con Canadá, que este domingo venció de forma agónica a Sudáfrica por 1 a 0. Hasta el momento, el seleccionado anfitrión y la 'Canarinha', que también le ganó a los nipones en el último minuto, son los únicos que lograron meterse entre los mejores 16.

Qué pasa si Países Bajos gana, empata o pierde hoy contra Marruecos en el Mundial 2026

Si gana

Si Países Bajos se impone en estos 16vos, avanzará a los octavos de final. En dicho caso, el conjunto europeo se medirá en la siguiente fase con Canadá el sábado 4 de julio a las 14 horas de Argentina en el Estadio NRG de Houston (Estados Unidos).

Si empata

Si los dirigidos por Ronald Koeman igualan con Marruecos en los 90 minutos del tiempo regular, deberá disputar una prórroga de 30 minutos extras, divididos en dos tiempos de 15. Si aún así persistiese el empate, habrá definición por penales para definir al ganador de la llave.

Si pierde

Si la 'Oranje' cae en esta instancia contra el cuadro africano, uno de los candidatos a ganar el certamen, quedará automáticamente eliminado de la Copa del Mundo.

Cómo ver Países Bajos vs. Marruecos: hora, TV en vivo y streaming en Argentina

El encuentro será el lunes 29 de junio a las 22 horas por los 16avos de final en el Estadio BBVA de Guadalupe en México, con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio. La transmisión en vivo en la televisión será de DSports, en tanto que el streaming online estará a cargo de las plataformas Paramount+, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

La 'Oranje' pasó como líder del Grupo F tras vencer a Suecia y Túnez con autoridad.

Las posibles formaciones de Países Bajos y Marruecos

Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Nathan Aké o Micky van de Ven; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Brian Brobbey y Cody Gakpo. DT: Ronald Koeman.

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Redouane Halhal, Chadi Riad, Anass Salah-Eddine; Sofyan Amrabat, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Ismael Saibari, Bilal El Khannouss; Ayoub El Kaabi o Soufiane Rahimi. DT: Walid Regragui.

El camino de Países Bajos en la fase de grupos del Mundial 2026