Uno por uno: los puntajes de la Selección de Paraguay en el triunfo histórico ante Alemania en el Mundial 2026

Los puntajes en la histórica clasificación de Paraguay en el Mundial 2026

La Selección de Paraguay hizo historia en el Mundial 2026: el equipo que dirige Gustavo Alfaro aguantó el empate por 1 a 1 frente a Alemania y se impuso por 4 a 3 en la tanda de penales para clasificarse a los 16vos de final. Los jugadores de la 'Albirroja' lucharon durante todo el encuentro y se animaron a jugar contra una de las potencias del certamen de igual a igual. Después de 120 minutos, el combinado sudamericano dio el gran batacazo y alcanzó su primera utopía.

Los puntajes de la histórica clasificación de Paraguay ante Alemania

Orlando Gill (9): si bien tuvo algo de responsabilidad en el gol alemán, el arquero de San Lorenzo mostró solidez en las pelotas aéreas y tuvo varias intervenciones clave con el partido 1 a 1 para sostener el resultado. Después, actuación memorable en los penales: atajó el primer tiro de Havertz, estiró la ventaja en la serie tapándole a Woltemade y se hizo gigante en un momento definitorio.

Juan José Cáceres (7): correctísima actuación del ex Lanús, que sostuvo los embates de Florian Wirtz por su sector y tuvo el coraje de tomar la pelota y atacar en el complemento para darle aire a sus compañeros.

Gustavo Gómez (6): el central del Palmeiras no tuvo una gran partido y sufrió por momentos las llegadas de los delanteros teutones.

José Canale (7): el zaguero del 'Granate' luchó contra Kai Havertz y, aunque logró mantenerlo a raya durante gran parte del partido, perdió el duelo de cabeza que derivó en el tanto alemán. En los últimos minutos tuvo un par de imprecisiones con la pelota en la salida que podrían haber derivado en ocasiones de peligro. Fue el encargado de un penal histórico para darle la clasificación a Paraguay.

Junior Alonso (6): aguantó como pudo a Musiala, que fue una de las principales armas del rival sobre el final del encuentro, y lógicamente no tuvo tanta injerencia en el ataque.

Andrés Cubas (5): el ex Boca no tuvo su mejor tarde pero sostuvo la estructura defensiva del mediocampo paraguayo. Cometió una falta peligrosa cerca de su propia área que terminó en su amonestación.

Julio Enciso (7): gran partido del delantero de Racing de Estrasburgo, que convirtió un golazo sobre el final del primer tiempo para alimentar la ilusión de la 'Albirroja'. El oriundo de Caaguazú, que logró su primera anotación en la competición, debió salir apenas antes del primer cuarto de hora del segundo tiempo por lesión.

Matías Galarza Fonda (8): otra gran presentación del mediocampista de River Plate, que ratificó el gran nivel demostrado en este Mundial. Se mostró muy voluntarioso en la marca, colaboró con sus compañeros en la recuperación y se animó a jugar con la pelota en los pies. También hizo su penal, el tercero en la serie.

Damián Bobadilla (6): luchó hombro a hombro junto a sus compañeros en el mediocampo para contener a Alemania. Otro que terminó tocado físicamente, salió durante el tiempo suplementario.

Miguel Almirón (6): el volante pidió la pelota y se animó siempre a enfrentar a los defensores alemanes aunque sin mucho éxito. Agotado físicamente, fue reemplazado antes del comienzo del alargue.

Gabriel Ávalos (4): el delantero de Independiente no logró estar prácticamente en contacto con la pelota aunque ofreció resistencia contra dos centrales de jerarquía como Antonio Rüdiger y Jonathan Tah. Salió en los primeros minutos del complemento por Gustavo Caballero.

Gustavo Caballero (5): el jugador del Portsmouth reemplazó a Ávalos en el arranque del segundo tiempo y sufrió al igual que su compañero estar aislado en ataque contra los defensores rivales. Las pocas intervenciones que tuvo con la pelota no las logró capitalizar, pero demostró sacrificio en el retroceso en el final del alargue.

Mauricio Magalhaes (7): buen ingreso del volante que le dio un poco de frescura y piernas a Paraguay en la segunda mitad del encuentro. Fue el encargado de abrir el marcador en la tanda de penales con un gran disparo.

Gustavo Velázquez (6): jugó la última media hora de alargue y batalló a la par de sus compañeros para aguantar el resultado.

Antonio Sanabria (6): falló su penal, pero funcionó como una gran referencia en ataque en los minutos finales cuando el conjunto de Alfaro sufría aguantando el resultado.

Braian Ojeda (6): logró reemplazar bien a Cáceres sobre la banda derecha y contener los ataques de Alemania por su sector.

Fabián Balbuena (-): ingresó sobre el final del partido. Tuvo el quinto penal para definir la serie pero Neuer contuvo su disparo.