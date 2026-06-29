La profecía de Carlos Bilardo sobre el éxito de Marruecos y el fútbol africano: qué dijo el histórico DT de la Selección Argentina

La Selección de Marruecos.

Mucho antes de que Marruecos sea considerada una potencia emergente del fútbol internacional, Carlos Salvador Bilardo ya advertía que el continente africano tenía todo para cambiar el mapa de este deporte. En una época en la que las selecciones africanas apenas aparecían como animadoras de los mundiales, el histórico entrenador de la Selección argentina sostuvo que el futuro estaba lejos de Europa.

Cinco décadas después de aquella intuición nacida durante un viaje a Marruecos y más de veinte años después de haberla contadoe, la realidad parece darle la razón. El crecimiento sostenido de los Leones del Atlas, protagonistas (cuartos) en Qatar 2022 y candidatos a dar el golpe en el Mundial 2026, convirtió aquella reflexión del "Doctor" en una de las profecías futbolísticas más recordadas.

Qué dijo Bilardo sobre Marruecos y el futuro del fútbol africano

Bilardo reveló su visión a comienzos de los años 2000 durante una entrevista con Nicolás Repetto, cuando dirigía a Estudiantes de La Plata. Allí recordó una experiencia que había vivido en la década del 70 durante la disputa de la Copa Mohamed en Marruecos. "Cuando fuimos a jugar dije: 'Acá está el futuro del fútbol'", aseguró.

El exentrenador campeón del mundo en México 1986 explicó que su conclusión no surgía de una corazonada, sino de una observación sobre la cultura futbolística africana: "La gente todavía juega. Vos recorrés la Capital Federal y no se juega al fútbol. Vas a Europa, por ejemplo, Múnich, Roma, Milán, Firenze, no se juega. En África juegan en todos lados y tienen naciones muy fuertes".

Para Bilardo, el talento seguía desarrollándose en las calles africanas, donde la gambeta y la creatividad permanecían intactas, mientras que el fútbol europeo avanzaba hacia un modelo mucho más estructurado, táctico y físico. En ese análisis también mencionaba a selecciones como Camerún, Nigeria y Sudáfrica como países llamados a competir cada vez más alto.

Cómo Marruecos se convirtió en una potencia del fútbol mundial

El éxito marroquí está lejos de ser producto de una generación excepcional. Detrás de los resultados existe un proyecto deportivo impulsado durante años por la Real Federación Marroquí de Fútbol y respaldado por el Estado.

Uno de los pilares fue la creación de una red internacional de scouting para captar futbolistas descendientes de marroquíes nacidos en países como Francia, España, Bélgica y Países Bajos. La estrategia consiste en fortalecer el vínculo con las familias de esos jugadores y ofrecerles un proyecto deportivo e identitario que los convenza de representar a Marruecos.

"Buscamos transmitir pertenencia, identidad y oportunidad", explicó en su momento Walid Regragui, el entrenador que condujo al seleccionado hasta las semifinales del Mundial de Qatar 2022.

A esa política se suma una fuerte inversión en infraestructura. La Mohammed VI Academy se convirtió en uno de los centros de alto rendimiento más modernos del continente y funciona como semillero tanto para las selecciones juveniles como para el plantel mayor.

El objetivo es sostener un modelo de desarrollo que trascienda a los entrenadores y permita que Marruecos compita de manera permanente con las principales potencias del mundo.

La Selección de Marruecos.

La diáspora, una de las claves del éxito marroquí

Luego de la independencia de Marruecos en 1956, millones de ciudadanos emigraron hacia Europa en busca de mejores oportunidades. Décadas más tarde, esa diáspora se transformó en una ventaja deportiva.

Las leyes de nacionalidad permiten que los hijos de marroquíes nacidos en el exterior puedan representar al país africano, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la FIFA.

El fenómeno alcanzó una dimensión inédita cuando, en el debut mundialista frente a Brasil, el entrenador Mohamed Ouahbi presentó un equipo integrado exclusivamente por futbolistas nacidos fuera de Marruecos.

Entre los casos más conocidos aparecen el defensor Achraf Hakimi, nacido en Madrid de padres marroquíes y figura del PSG, y Brahim Díaz, oriundo de Málaga y actualmente jugador del Real Madrid. Sin embargo, la apuesta no se limita a incorporar talento formado en Europa. La federación también trabaja para integrar esos futbolistas con jugadores desarrollados en el campeonato local.

El modelo ya mostró resultados en todas las categorías. En el Mundial Sub-20 disputado en Chile, Marruecos derrotó 2-0 a la Argentina y obtuvo su primer título juvenil, una señal de que el proyecto excede a una generación.

Incluso el actual entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti, destacó el crecimiento marroquí tras el empate entre ambos seleccionados en el Mundial 2026: "Lo hicieron bien, fueron muy ordenados. Nos sometieron a un duelo difícil. Se nota que están muy bien preparados".