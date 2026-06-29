Marruecos necesita soluciones diferentes contra Países Bajos, dice DT Ouahbi

El entrenador de Marruecos, Mohamed Ouahbi, da instrucciones a sus jugadores durante una pausa para hidratación vs Haití

La racha invicta de Marruecos en la fase de grupos servirá de poco cuando se enfrente ‌a Países Bajos en los ‌dieciseisavos de final del Mundial el lunes, dijo el entrenador Nabil Ouahbi, quien insistió en que la fase eliminatoria exige una mentalidad diferente.

Los Leones del Atlas se clasificaron para la fase eliminatoria tras sumar siete puntos en los partidos contra Brasil, Escocia y Haití, quedando segundos del Grupo C, detrás de los ​pentacampeones mundiales, por ⁠diferencia de gol.

"En los tres últimos partidos hemos demostrado que ‌somos capaces de ofrecer buenas actuaciones y que ⁠tenemos una gran personalidad sobre el ⁠terreno de juego", declaró Ouahbi a periodistas el domingo. "Pero el partido de mañana es diferente y requiere soluciones diferentes. Esa es la ⁠mentalidad con la que afrontaremos el encuentro".

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Marruecos debutó con ​un empate 1-1 contra Brasil, antes de ‌vencer a Escocia 1-0 y a ‌Haití 4-2, ampliando así su racha invicta, mientras que ⁠los neerlandeses también terminaron con siete puntos la fase de grupos tras sus victorias sobre Suecia y Túnez y el empate con Japón.

Marruecos llegó a semifinales en 2022, mientras que ​los neerlandeses ‌alcanzaron los cuartos de final, y ambos equipos saben que el lunes no habrá margen de error.

Ouahbi explicó que Marruecos aprovechó su último partido de la fase de grupos para gestionar cuidadosamente la carga de trabajo ⁠de los jugadores de cara a las fases eliminatorias, realizando varios cambios contra Haití para repartir los minutos entre toda la plantilla.

"Desde el punto de vista físico, en el tercer partido conseguimos gestionar el tiempo de juego tal y como queríamos", afirmó el DT, quien dio descanso al prometedor adolescente Ayyoub Bouaddi.

"Me interesaba repartir el ‌tiempo de juego entre toda la plantilla para que todos los jugadores tuvieran la oportunidad de participar. Eso también permite que todo el equipo esté en las mejores condiciones posibles", añadió.

Marruecos mostró diferentes facetas durante la fase de grupos: frustró a Brasil sin el ‌balón, defendió la escasa ventaja frente a Escocia y se recuperó de un revés inicial para derrotar a Haití.

Ouahbi no desveló cómo ‌piensa afrontar el ⁠partido contra los Países Bajos, pero afirmó que Marruecos seguirá confiando en las cualidades que le han ​permitido superar una fase de grupos difícil. "Seguiremos haciendo lo que se nos da bien de la mejor manera posible", afirmó.

(Escrito por Julien Pretot en Nueva York; Editado en español por Javier Leira)