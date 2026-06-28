Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Domingo, 28 de junio

¿Ya tenés tu pálpito?

Es domingo, hay pozo millonario y la suerte está que arde. Pero ojo, porque hay un detalle que muchos no tienen en cuenta y que te puede hacer ganar dos veces con la misma boleta. Cuando jugás al Quini 6, tus 6 números participan automáticamente del sorteo Tradicional. Ahora bien, si le metés un pequeño costo extra, esos mismos numeritos también juegan en La Segunda, que tiene su propio pozo millonario independiente. Es decir, una chance extra de festejar a lo grande sin mover un solo número. ¿No es un golazo?

Así que ya sabés: no duermas, asegurate de que tu boleta tenga las dos opciones. El sorteo arranca a las 21:15 hs en punto y, como siempre, te esperamos acá con los resultados apenas salgan. Mientras tanto, contanos: ¿cuál es tu pálpito de hoy? Dejalo en los comentarios que la suerte se comparte.