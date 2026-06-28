Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape para el sorteo del Quini 6. Acá vas a poder controlar tu boleta al instante. Te contamos cuáles son los números que salieron, si hay nuevos millonarios y de cuánto es el pozo acumulado para la próxima jugada.
Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Domingo, 28 de junio
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Quini 6. Enterate de los números ganadores del Tradicional, La Segunda, Revancha y Siempre Sale.
Hace 12 minutos
¡Cuando el Quini 6 paga, el agenciero también festeja! Así funciona el Premio Estímulo
¿Ya tenés tu pálpito?
Hoy el pozo millonario del Quini 6 puede cambiar vidas, pero lo que pocos saben es que no solo los apostadores festejan. Cuando una agencia vende el ticket con los 6 aciertos, se lleva el Premio Estímulo: ¡nada menos que el 1% del pozo! Por eso los agencieros están tan atentos como vos. El sorteo arranca a las 21:15 en punto, así que no duermas, controlá bien la boleta y dejá tu pálpito en los comentarios. ¡La suerte está en el aire!
Hace 27 minutos
¡El socio menos pensado! La AFIP se lleva el 30% de tu sueño millonario
¿Ya tenés tu pálpito?
Se viene una nueva bola y todos soñamos con pegar el pozo millonario. Pero antes de imaginarte cómo te comprás la isla en el Caribe, te contamos una curiosidad que te va a dejar helado. ¿Sabías que existe el descuento de la AFIP? Ese que te cobra impuestos sin que lo votes. Cuando ganás el pozo mayor del Quini 6, no te lo llevás completo: de bolsillo recibís más o menos el 70% del total anunciado, porque casi un 30% queda retenido por la Ley de Impuestos. Así que, ¿tenés la boleta lista? No te duermas, que el sorteo arranca puntual a las 21:15 hs. Contanos tu pálpito y que la suerte te haga millonario… aunque después te toque pagarle a la AFIP.
Hace 1 hora
¡Tus seis números valen doble! Jugás al Tradicional y La Segunda te puede cambiar la vida
¿Ya tenés tu pálpito?
Es domingo, hay pozo millonario y la suerte está que arde. Pero ojo, porque hay un detalle que muchos no tienen en cuenta y que te puede hacer ganar dos veces con la misma boleta. Cuando jugás al Quini 6, tus 6 números participan automáticamente del sorteo Tradicional. Ahora bien, si le metés un pequeño costo extra, esos mismos numeritos también juegan en La Segunda, que tiene su propio pozo millonario independiente. Es decir, una chance extra de festejar a lo grande sin mover un solo número. ¿No es un golazo?
Así que ya sabés: no duermas, asegurate de que tu boleta tenga las dos opciones. El sorteo arranca a las 21:15 hs en punto y, como siempre, te esperamos acá con los resultados apenas salgan. Mientras tanto, contanos: ¿cuál es tu pálpito de hoy? Dejalo en los comentarios que la suerte se comparte.
Hace 1 hora
¡AFIP, soltame el pozo! La letra chica del Quini 6 que te despierta del sueño millonario
¿Ya tenés tu pálpito?
Hoy es domingo 28 de junio y la boleta te quema en la mano. Todos fantaseamos con el pozo millonario del Quini 6, pero... ¿sabías que no te llevás el número completo? Así como leés. La AFIP también juega y siempre se lleva su parte. Por la Ley de Impuestos, a tus sueños le aplican un descuento que ronda el 30%. Eso significa que si ganás, en el bolsillo te quedan unos 7 de cada 10 millones del premio anunciado. ¡Un pellizco que duele! Pero bueno, es mejor que nada, ¿no? No duermas: el sorteo arranca a las 21:15 hs en punto. Dejá tu pálpito en los comentarios y que la suerte te encuentre bien despierto.
Hace 1 hora
¿Tradicional o La Segunda? El Quini 6 te da el doble de oportunidades esta noche
El dato que te cambia la boleta
Cuando jugás al Quini 6, tus 6 números de la suerte participan automáticamente del sorteo Tradicional. Pero si le ponés un pequeño costo extra, esos mismos numeritos también entran en La Segunda, un sorteo independiente con otro pozo millonario aparte. Es como tener dos chances de pegar el gordo con la misma boleta.
El sorteo arranca a las 21:15 hs en punto, así que no duermas. Dejanos tu pálpito en los comentarios y que la suerte te encuentre con la birome en la mano.
Hace 1 hora
¿Sabías que los agencieros también se llevan un pedacito del pozo? Te contamos qué son los premios estímulo del Quini 6
¿Qué son los premios estímulo?
El Quini 6 no solo reparte millones entre los que aciertan los números, también tiene un mimo especial para los agencieros que venden la boleta ganadora. Se llama Premio Estímulo y equivale al 1% del pozo millonario del sorteo. ¿Te imaginás? Si el premio mayor es de $2.000 millones, el afortunado que despachó el ticket se lleva $20 millones. ¡Por eso los vendedores festejan a lo grande cuando sale su sucursal! Una linda recompensa por ser el nexo entre la suerte y el apostador.
¿Ya tenés tu pálpito?
Hoy es domingo 28 de junio y el Quini 6 larga puntual, a las 21:15 en punto. Prepará la boleta, elegí esos números que te vienen dando vueltas en la cabeza y no duermas: la suerte no avisa. Contanos en los comentarios cuál es tu combinación favorita o ese pálpito que te hace cosquillas. ¡Quizás esta noche seas vos el que le cambia la vida al agenciero de la esquina!