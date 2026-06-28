Video: así fue el golazo de Lo Celso para la Selección Argentina vs Jordania en el Mundial 2026

La Selección Argentina se puso en ventaja ante Jordania por la última fecha del Grupo J del Mundial 2026 con un golazo. Giovani Lo Celso, que hace su debut en una Copa del Mundo, aprovechó un tiro libre en la puerta del área y transformó el 1 a 0 para el conjunto de Lionel Scaloni.

A los 18 minutos, luego de una infracción a Lautaro Martínez, que hace dupla en la delantera con Julián Álvarez, el jugador del real Betis se hizo cargo de la ejecución. Con poca carrera, Lo Celso acarició la pelota y clavó la pelota en el segundo palo, donde estaba parado el arquero jordano, que ni atinó a tirarse obstaculizado por la barrera.

Cabe recordar que el jugador surgido de Rosario Central, que es pretendido por River Plate en el mercado de pases, está disputando sus primeros minutos en un Mundial, ya que no fue tenido en cuenta por Jorge Sampaoli en Rusia 2018 y que no pudo participar de Qatar 2022 por una lesión muscular.

A los 30 minutos, 12 después del tanto de "Gio", Argentina amplió el marcador gracias a un penal de Lautaro Martínez, que alcanzó los 38 goles con la camiseta "Albiceleste" y es el segundo máximo goleador de la era Scaloni, por detrás de Lionel Messi.

Cómo llega la Selección Argentina

La Selección Argentina llega a este encuentro con la tranquilidad de haberse asegurado la clasificación a 16avos de final y la primera posición en el Grupo J de manera anticipada, gracias a los triunfo 3-0 sobre Argelia y 2-0 ante Austria. En ambas presentaciones la gran figura fue el astro rosarino Lionel Messi, ya que no solo fue clave en el juego de la Selección, sino que también hizo todos los goles y se convirtió en el máximo artillero en la historia de los Mundiales.

Esto le permite al director técnico de la Argentina, Lionel Scaloni, poner una formación alternativa en este encuentro, para así darle descanso a los que suelen ser titulares de cara a los 16avos de final. Jordania, por su parte, afrontará este encuentro sin chances de avanzar a los 16avos de final, ya que cayó ante Austria (3-1) y Argelia (2-1), por lo que ni siquiera el triunfo podría sacarla de la última posición debido al criterio de desempate olímpico.

De todas maneras, los jordanos buscarán irse de su primera participación mundialista con la frente en alto y con un histórico resultado ante los vigentes campeones del mundo y de América.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Mundial 2026

Grupo J – fecha 3

Argentina – Jordania

Estadio: AT&T Stadium (Dallas)

Árbitro: István Kovács (Rum)

Hora: 23. TV: TV Púlbica, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports

La Formación de Argentina:

Dibu Martínez; Giuliano Simeone, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico: Leandro Paredes, Gio Lo Celso, Exequiel Palacios; Nico Paz, Lautaro Martinez y Julián Álvarez.



La formación de Jordania:

Yazeed Abulaila; Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab, Husam Abu Dahab; Ihsan Haddad, Nizar Al-Rashdan, Noor Al-Rawabdeh, Mohannad Abu Taha; Ali Olwan, Odeh Al-Fakhouri; Ali Al-Azaizeh.