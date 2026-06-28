No tengo que demostrar nada a nadie, afirma DT alemán Nagelsmann antes de choque con Paraguay

El seleccionador de Alemania, Julian Nagelsmann, durante el entrenamiento

El entrenador de Alemania, Julian Nagelsmann, dijo el domingo que no siente ninguna presión por demostrar su valía antes ‌de que los tetracampeones ‌del mundo se enfrentan a Paraguay en los dieciseisavos de final del Mundial, su primer partido en las fases eliminatorias en la competición en 12 años.

Los alemanes llegaron al Mundial con una racha de nueve victorias consecutivas y arrollaron a Curazao 7-1 en su primer partido del Grupo E, antes de lograr una victoria en el tiempo ​de descuento contra Costa ⁠de Marfil, lo que les aseguró el primer puesto del grupo.

El ‌equipo teutón había quedado eliminado en la primera ronda ⁠de los Mundiales de 2018 y ⁠2022, y parecía encaminado hacia su duodécima victoria consecutiva hasta que una sorprendente derrota 2-1 con Ecuador en su último partido de la fase inicial ⁠rompió su racha e hizo saltar las alarmas entre sus ​aficionados.

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La derrota, aunque no tuvo consecuencias ya que ‌el equipo tenía sellado el primer ‌puesto, ejerció una presión inmediata sobre Nagelsmann, quien había repetido ⁠en varias ocasiones antes del torneo que el objetivo era ganar el título.

"Se trata del equipo y del éxito", declaró Nagelsmann en rueda de prensa. "Llevar al campo el buen ambiente que tenemos como grupo. ​No siento ‌que tenga que demostrar nada más que ayudar a mis jugadores y prepararlos para el partido (...) No creo que tenga ninguna responsabilidad de demostrar nada a nadie".

Nagelsmann lleva al frente del equipo desde septiembre de 2023 y participa en su ⁠primer Mundial. Ha insistido en dejar en el banquillo al máximo goleador del equipo, Deniz Undav, al inicio de los tres partidos de la fase de grupos, a pesar de que el delantero ha marcado tres tantos y ha dado dos asistencias como suplente en lo que va de torneo.

También ha sido criticado en su país por aferrarse a una alineación ‌concreta a pesar de que algunos jugadores siguen sin estar en forma, como Jamal Musiala y Florian Wirtz.

Paraguay se clasificó como uno de los ocho mejores terceros en este torneo ampliado a 48 equipos, por lo que Alemania es el claro favorito el lunes.

"Son un rival muy incómodo ‌que nos exigirá mucho", afirmó Nagelsmann.

"Cuando se habla de la selección, siempre se trata de ganar, de intentar ganar cada partido. La forma de afrontar ‌las expectativas es ⁠simplemente tener confianza en uno mismo, dar a los jugadores un buen plan para que se sientan cómodos ​y hagan lo correcto sobre el terreno de juego", señaló.

"Si ganas, todo es perfecto; si pierdes, todo es una mierda, así que mañana tenemos que ganar", finalizó.

Con información de Reuters