DT de Croacia responde a los escépticos y elogia al siempre vigente Modric

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo L - Croacia vs Ghana

El ​seleccionador de Croacia, Zlatko Dalic, arremetió contra quienes dudaban de su equipo y dijo que habían vuelto a ser ‌la Croacia de siempre ‌tras imponerse por 2-1 a Ghana y clasificarse el sábado para los dieciseisavos de final del Mundial.

Los subcampeones de 2018 y semifinalistas de 2022 perdieron su primer partido 4-2 ante Inglaterra y lograron una poco convincente victoria 1-0 sobre Panamá antes de sellar el segundo puesto del Grupo L con el triunfo sobre ​el elenco africano.

"Me gustaría ⁠felicitar a los jugadores por pasar a la fase ‌eliminatoria. Ha sido un partido difícil, pero creo que ⁠Croacia ha hecho un partido excelente ⁠desde el punto de vista táctico y se ha posicionado bien", dijo Dalic a periodistas.

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"Creo que hemos vuelto a donde estábamos hace ⁠unos nueve años. Pero eso no es más que ​un pequeño paso para alcanzar el primer ‌objetivo: pasar a la fase eliminatoria".

El ‌veterano DT señaló que había mucha "desconfianza" sobre la calidad ⁠de su equipo tras los primeros partidos, y calificó algunos de los comentarios de "lamentables".

"Esta selección se merece algo mejor", señaló. "Tanto si pierden como si ganan, deberían ser queridos por todo lo ​que han ‌hecho por la gente y por el país. Esto hay que valorarlo y no volverse en su contra en cuanto pierden".

Luka Modrić se convirtió en el jugador de más edad en un Mundial en dar una asistencia, ⁠según datos que se remontan a 1966, tras lanzar un centro con efecto que propició el cabezazo ganador de Nikola Vlasic.

En su último Mundial, el jugador de 40 años también se mostró tenaz en defensa, bloqueando los disparos a puerta de Ghana y presionando a sus delanteros durante todo el partido.

"Luka estuvo realmente fantástico", dijo Dalic. "Es ‌consciente de que este es su último Mundial y está intentando dar lo mejor de sí mismo (...) Espero que se mantenga sano y que siga con la selección croata el mayor tiempo posible".

Dalic también se atribuyó el mérito de haber motivado al delantero ‌Vlasic, que juega en Italia y que fue titular contra Ghana tras no haber jugado frente a Panamá.

Vlasic estrelló un disparo lejano en el ‌poste en la ⁠primera parte antes de marcar con un potente cabezazo.

"Así es como ha jugado durante toda la ​temporada", dijo Dalic. "Lo ha demostrado también esta noche".

"Antes del partido le dije: 'Este es tu partido'. Y así ha sido", concluyó.

Con información de Reuters