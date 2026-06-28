DT de Panamá Christiansen dice que se tomará un tiempo para reflexionar sobre su futuro

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo L - Panamá contra Inglaterra

El entrenador de Panamá, Thomas Christiansen, dijo el sábado que se ‌tomaría un tiempo para ‌reflexionar sobre su futuro al frente del equipo, tras la eliminación de su selección del Mundial sin haber sumado puntos ni marcado un solo gol.

Los "Canaleros" llegaban al partido contra Inglaterra eliminados tras perder sus dos primeros ​encuentros. Aunque en ⁠ocasiones se mostró peligrosa al contraataque, la ‌selección centroamericana acabó perdiendo 2-0 ante ⁠el líder del Grupo ⁠L, tras las derrotas anteriores 1-0 ante Ghana y Croacia.

"Necesito tiempo para analizar todo lo que ⁠ha pasado, estos seis años en Panamá", ​declaró en rueda de prensa ‌cuando se le preguntó ‌por su futuro como seleccionador. "Tengo que hablar ⁠con mucha gente, sobre todo con mi familia".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El entrenador, que asumió el cargo en Panamá en 2020, se mostró conforme con lo ​mostrado ‌por su equipo pese a la falta de resultados.

"La imagen que ha dado Panamá ha sido excelente y, bueno, es consuelo de pobre, ¿no? Pero hay que ⁠estar contento con la actitud, con el compromiso de la selección", señaló. "Yo creo que lo que se ha comentado es lo que se ha visto y de lo que tenemos que sentirnos orgullosos".

El entrenador dijo que se quedó con la ‌cuenta pendiente de sumar puntos en la competencia.

"No hay duda de que a mí me gusta ganar y ser ambicioso, y como he comentado con anterioridad, tenía la esperanza de hacer ‌buenos partidos y sacar puntos, pero no ha podido ser", relató.

"Hay que recordar a quién nos hemos ‌enfrentado. Inglaterra ⁠ha hecho una presión muy intensa durante todo el partido y cuando ​recuperábamos, perdíamos demasiado pronto el balón", sostuvo sobre la derrota ante el elenco europeo.

Con información de Reuters