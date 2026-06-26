Ahora podés consultar tus recibos directamente desde la aplicación mi ANSES.

Los jubilados y pensionados ya pueden consultar sus recibos de haberes de una manera más rápida desde el celular. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) incorporó una función en la aplicación mi ANSES que permite acceder a los comprobantes de cobro desde cualquier lugar, sin necesidad de utilizar una computadora. Además, también es posible revisar recibos correspondientes a años anteriores.

La nueva herramienta está disponible para quienes cuenten con la Clave de la Seguridad Social. En caso de no tenerla, el trámite para crearla también puede realizarse desde la propia aplicación.

Cómo consultar el recibo de haberes en mi ANSES

A través de la app mi ANSES, los beneficiarios pueden ingresar a la sección Jubilación y luego seleccionar la opción Consultar recibos de haberes. Desde allí tendrán acceso al último recibo emitido y también podrán enviarlo por correo electrónico para descargarlo o imprimirlo cuando lo necesiten.

Además, la aplicación incorpora un buscador que facilita la consulta de recibos anteriores. De esta manera, es posible revisar comprobantes correspondientes desde el año 2021 en adelante sin tener que realizar otros trámites.

Quienes prefieran hacer la consulta desde una computadora también pueden ingresar a mi ANSES y acceder al apartado Jubilaciones y Pensiones, donde encontrarán la misma opción para visualizar los recibos.

Qué información aparece en el recibo de jubilación o pensión

El recibo incluye el detalle de todos los conceptos que integran el haber mensual. Entre ellos figura la Prestación Básica Universal (PBU), destinada a quienes cumplieron con la edad y los años de aportes exigidos por la legislación.

También pueden aparecer otros conceptos como la Prestación Compensatoria (PC), la Prestación Adicional por Permanencia (PAP), la Reparación Histórica, el aguinaldo o prestación anual complementaria y, cuando corresponda, bonos extraordinarios otorgados por el Gobierno nacional.

El historial de comprobantes está disponible desde el año 2021 inclusive.

En algunos casos también se detallan beneficios específicos, como el complemento al haber mínimo, asignaciones por hijo o cónyuge, la bonificación por Zona Austral o diferencias retroactivas previstas por la normativa vigente.

Qué descuentos pueden figurar en el comprobante

Además de los importes que integran el haber, el recibo muestra los descuentos aplicados sobre la jubilación o pensión. Uno de los principales corresponde a la obra social, cuyo porcentaje varía según el monto del beneficio.

Si la persona posee un Crédito ANSES, también aparecerá el descuento de la cuota mensual. En esos casos, el organismo recuerda que el importe descontado no puede superar el 20% de los ingresos netos mensuales.

Otros conceptos que pueden visualizarse son las cuotas de moratoria previsional, ajustes de esas cuotas, descuentos de mutuales o cooperativas, aportes vinculados al aguinaldo y, cuando corresponda según la situación fiscal de cada beneficiario, el Impuesto a las Ganancias.