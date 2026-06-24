Anses reestructura el programa de atención en empresas y organismos públicos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dispuso una reorganización operativa de uno de sus esquemas de atención más relevantes. La medida instrumenta el traspaso y la actualización del programa "Anses va a tu trabajo", una iniciativa que busca acercar los servicios del organismo previsional directamente a los lugares de empleo. Según el organismo, esta decisión administrativa responde a la necesidad de optimizar la gestión y el soporte operativo del canal, integrándolo bajo una nueva estructura jerárquica dentro de la Dirección General de Prestaciones Centralizadas.

El programa tiene como eje fundamental el objetivo de “diseñar un canal descentralizado de atención con doble vía: presencial y remota, para brindar asesoramiento y facilitar la gestión de los trámites que disponga esta Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), a los trabajadores de las empresas, entidades intermedias y organismos públicos inscriptos en el mismo”. Con la nueva normativa, la gestión del programa queda ahora bajo la órbita de la coordinación de atención a organismos públicos, empresas y entidades intermedias, dependiente de la dirección central de gestión y soporte operativo.

Uno de los puntos clave de la resolución es la redefinición del alcance de los beneficiarios. Según la modificación introducida en el artículo 1°, el programa está “destinado a cubrir la atención por parte de esta administración a trabajadores -y cónyuges, convivientes e hijos e hijas de éstos, menores de 18 años- que prestan servicios en empresas, organismos públicos o que se encuentran alcanzados por representación en entidades intermedias o entidades del tercer sector que, en virtud de sus específicas características administrativas y/u operativas, resulte provechoso para ambas partes incluir en el programa”. Esto busca dar mayor claridad sobre la protección familiar de los empleados que forman parte de las organizaciones adheridas.

En cuanto a la operatividad de los trámites, la resolución establece que la subdirección ejecutiva de prestaciones tendrá la facultad delegada de “determinar los trámites habilitados para ser realizados a través del programa 'Anses va a tu trabajo'”. Por su parte, la dirección general de diseño de normas y procesos será la encargada de gestionar la aprobación de los procedimientos necesarios para los trámites elegibles. Asimismo, se ratifica el funcionamiento del registro de entidades adheridas, el cual operará bajo la dirección central de gestión y soporte operativo, asegurando un control centralizado de las empresas y organismos que participan de la iniciativa.

Protocolos de seguridad y requisitos para las entidades interesadas

Para participar de esta iniciativa, las organizaciones deben suscribir un convenio de adhesión donde se comprometen a cumplir con estrictas normas de seguridad y confidencialidad de la información. Según el anexo I de la resolución, cada entidad debe designar un máximo de dos personas que actuarán como "representantes técnicos" y serán el enlace directo con el operador que Anses identifique.

El intercambio de datos personales y documentación necesaria para la tramitación de prestaciones se realizará a través del sistema integrado de transferencia, almacenamiento y control de información (Sitaci). Asimismo, el convenio estipula que para datos que excedan la identificación básica, "se deberá requerir el consentimiento expreso del titular". Anses otorgará a la entidad una clave de la seguridad social corporativa, la cual solo permitirá efectuar consultas relacionadas con el personal en actividad asociado a su Cuit como empleador.

Por otro lado, el proceso de incorporación de nuevas entidades no será automático. El anexo II establece un circuito de adhesión donde la dirección central de gestión y soporte operativo evaluará cada solicitud teniendo en cuenta "la capacidad operativa de Anses, la cantidad de empleados del solicitante y la extensión territorial". En este sentido, la normativa aclara explícitamente que "los organismos públicos tendrán prioridad para adherirse al programa". Una vez aceptadas, las entidades formarán parte de un registro específico administrado por el organismo.

Los operadores de enlace de Anses se encargarán de capacitar a los representantes técnicos de las empresas sobre las prestaciones y servicios, ofreciendo además una comunicación alternativa a través de la línea 130 para evacuar dudas que surjan en el ejercicio de sus funciones. Con estos mecanismos, el gobierno pretende fortalecer la presencia institucional en el ámbito laboral, reduciendo la necesidad de traslados físicos a las oficinas tradicionales.