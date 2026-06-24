Alerta SUAF: ANSES cambió topes y escalas para cobrar por hijo

Los nuevos topes determinan quiénes mantienen el beneficio familiar vigente.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los límites de ingresos y las escalas del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), una medida que impactará en millones de trabajadores registrados que cobran asignaciones por hijos. Los cambios comenzarán a regir con los pagos de julio y responden al ajuste mensual por movilidad que aplica el organismo.

La modificación no solo redefine quiénes podrán seguir accediendo al beneficio, sino también cuánto cobrará cada familia según el nivel de ingresos declarado. De esta manera, un aumento salarial podría implicar cambios en la escala de cobro o incluso la pérdida del beneficio.

Cuáles son los nuevos topes de ingresos para cobrar SUAF

Uno de los puntos centrales de la actualización tiene que ver con los límites máximos permitidos para acceder a las asignaciones familiares. Desde julio, el ingreso individual de cada integrante del grupo familiar no podrá superar los $3.034.844 mensuales. Si uno de los miembros excede ese monto, la familia pierde automáticamente el derecho a cobrar SUAF, independientemente de los ingresos totales del hogar.

Por otra parte, el ingreso máximo del grupo familiar quedó fijado en $6.069.688 mensuales. Este valor funciona como referencia para determinar tanto el acceso al beneficio como la categoría dentro de las escalas vigentes. La actualización surge a partir del incremento del 2,15% aplicado a las prestaciones de julio, calculado según la inflación informada por el INDEC.

Cuánto se cobra por hijo según cada escala

El sistema de asignaciones familiares funciona mediante rangos de ingresos. A medida que aumentan los recursos económicos del grupo familiar, disminuye el monto que ANSES paga por cada hijo.

Los nuevos valores para julio son los siguientes:

Primer rango de ingresos: $74.033 por hijo.

Segundo rango de ingresos: $49.940 por hijo.

Tercer rango de ingresos: $30.206 por hijo.

Cuarto rango de ingresos: $15.586 por hijo.

Un aumento salarial puede modificar la escala de cobro mensual.

La diferencia entre el primer y el último tramo supera los $58.000 por hijo, por lo que una modificación salarial puede generar cambios importantes en el ingreso mensual que recibe cada familia.

Asignaciones por hijo con discapacidad: cuáles son los nuevos montos

Las prestaciones destinadas a familias con hijos con discapacidad también fueron actualizadas y continúan siendo superiores a las asignaciones comunes. Los valores vigentes desde julio serán:

Primer rango de ingresos: $241.041 por hijo con discapacidad.

Segundo rango de ingresos: $170.522.

Tercer rango de ingresos: $107.621.

En estos casos existen condiciones particulares establecidas por la normativa vigente. Además, la discapacidad debe encontrarse acreditada y registrada ante ANSES para acceder al beneficio correspondiente.

Revisá tus ingresos para saber cuánto te corresponde cobrar.

Cuándo cobra SUAF en julio

ANSES mantendrá el esquema habitual de pagos organizado según la terminación del DNI del titular.

El calendario previsto para julio quedó conformado de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: 8 de julio.

DNI terminados en 1: 10 de julio.

DNI terminados en 2: 13 de julio.

DNI terminados en 3: 14 de julio.

DNI terminados en 4: 15 de julio.

DNI terminados en 5: 16 de julio.

DNI terminados en 6: 17 de julio.

DNI terminados en 7: 20 de julio.

DNI terminados en 8: 21 de julio.

DNI terminados en 9: 22 de julio.

Los pagos se acreditan directamente en la cuenta bancaria registrada por cada beneficiario, sin necesidad de realizar gestiones adicionales. Desde el organismo recomiendan mantener actualizados los datos personales y familiares para evitar demoras en la liquidación de las prestaciones.