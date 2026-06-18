Los nuevos haberes se actualizarán según la inflación registrada recientemente.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los valores que percibirán en julio los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de las Pensiones No Contributivas (PNC). La actualización incorpora el incremento del 2,1% correspondiente a la movilidad previsional y mantiene el bono extraordinario de $70.000 destinado a los sectores de menores ingresos.

La medida impactará en millones de beneficiarios de todo el país y se verá reflejada directamente en los haberes que se acreditarán durante el próximo calendario de pagos. Además, ya se conocen las fechas de cobro para cada terminación de DNI.

Cuánto cobra la PUAM en julio de 2026

Con la actualización confirmada para julio, la PUAM tendrá un haber bruto de $329.494,36. A ese monto se le suma el bono extraordinario de $70.000 que continuará vigente durante el próximo mes.

De esta manera, quienes reciben esta prestación alcanzarán un ingreso total de $399.494,36. La PUAM está dirigida a personas mayores de 65 años que no lograron completar los aportes requeridos para acceder a una jubilación ordinaria.

Por ley, este beneficio equivale al 80% de una jubilación mínima. El cobro se realiza a través de las cuentas bancarias habilitadas por ANSES y puede retirarse mediante tarjeta de débito en cajeros automáticos.

Cómo quedan las Pensiones No Contributivas

ANSES también confirmó los nuevos valores para las Pensiones No Contributivas por Invalidez y por Vejez. A partir de julio, el haber básico será de $288.307,60. Con la incorporación del bono extraordinario de $70.000, el monto final que percibirán los beneficiarios llegará a $358.307,60 durante el mes.

La actualización responde al mecanismo de movilidad vigente, que toma como referencia la variación mensual de la inflación medida por el INDEC.

El monto para madres de siete hijos o más

Dentro del universo de las Pensiones No Contributivas existe una situación particular: las madres de siete hijos o más perciben un haber equivalente al de una jubilación mínima completa.

Para este grupo, el monto básico ascenderá a $411.867,96. Al sumarse el refuerzo extraordinario de $70.000, el total a cobrar en julio alcanzará los $481.867,96. Se trata de uno de los beneficios con mayor cobertura dentro de los regímenes asistenciales administrados por ANSES.

Cómo consultar la liquidación en Mi ANSES

Los titulares de la PUAM y las PNC pueden verificar el detalle de sus haberes desde la plataforma Mi ANSES. Para ingresar es necesario contar con la Clave de la Seguridad Social.

El bono extraordinario continuará vigente durante todo el mes próximo.

Una vez dentro del sistema, se puede consultar la liquidación completa, incluyendo el monto básico, bonos, asignaciones familiares en caso de corresponder y los descuentos vinculados a la cobertura de salud.

Esta herramienta también permite revisar fechas de pago, datos personales y realizar distintos trámites sin necesidad de asistir a una oficina.

Calendario de pagos de PUAM y PNC en julio 2026

ANSES informó que las acreditaciones se realizarán de acuerdo con la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: 8 de julio.

DNI terminados en 1: 10 de julio.

DNI terminados en 2: 13 de julio.

DNI terminados en 3: 14 de julio.

DNI terminados en 4: 15 de julio.

DNI terminados en 5: 16 de julio.

DNI terminados en 6: 17 de julio.

DNI terminados en 7: 20 de julio.

DNI terminados en 8: 21 de julio.

DNI terminados en 9: 22 de julio.

Los depósitos se acreditarán directamente en las cuentas bancarias asignadas a cada beneficiario, siguiendo el cronograma habitual establecido por el organismo previsional.