ANSES confirmó el aguinaldo: quiénes lo cobran y quiénes no

ANSES definió el cronograma completo de pagos para junio.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el pago del medio aguinaldo para jubilados y pensionados durante junio de 2026. El beneficio llegará junto con los haberes mensuales, el aumento por movilidad jubilatoria y el bono extraordinario de hasta $70.000 destinado a quienes perciben los ingresos más bajos.

Con el calendario ya oficializado, también quedaron definidos los grupos que recibirán el Sueldo Anual Complementario (SAC) y aquellos que, pese a cobrar prestaciones a través del organismo, no accederán al pago extra.

Quiénes cobran el aguinaldo de ANSES en junio

El medio aguinaldo alcanzará además de los jubilados, a quienes perciben Pensiones No Contributivas (PNC), la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), pensiones por invalidez y pensiones para madres de siete hijos.

Según informó ANSES, el depósito se realizará de manera automática junto con el haber mensual correspondiente a junio. En los casos que correspondan, también se acreditará el bono extraordinario anunciado para reforzar los ingresos más bajos.

Los beneficiarios que no recibirán el pago extra

Aunque muchas prestaciones dependen de ANSES, no todas incluyen aguinaldo. El organismo aclaró que algunos programas sociales quedaron excluidos porque no tienen carácter salarial ni previsional.

Entre ellos se encuentran la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar y Potenciar Trabajo. Desde el organismo explicaron que estos beneficios funcionan como asistencias sociales, por lo que no generan derecho al cobro del SAC.

La aclaración llegó luego de numerosas consultas de beneficiarios que buscaban saber si el pago extraordinario también alcanzaría a quienes reciben ayudas sociales.

Algunos beneficiarios sociales no recibirán el aguinaldo este año.

Cómo se calcula el monto del aguinaldo

ANSES recordó que el aguinaldo equivale al 50% del haber más alto percibido durante el semestre comprendido entre enero y junio. En la mayoría de los casos, el monto de referencia será el haber de junio debido al incremento aplicado por movilidad jubilatoria. Por eso, el cálculo suele realizarse tomando como base el ingreso actualizado de ese mes.

Además, el organismo remarcó que los bonos extraordinarios, refuerzos económicos y pagos no remunerativos no forman parte de la base de cálculo. Esto significa que el bono de hasta $70.000 no modifica el valor final del aguinaldo.

Tras el aumento del 2,58%, la jubilación mínima ascenderá a $403.317. Con ese haber, el medio aguinaldo rondará los $200.000. En tanto, la PUAM alcanzará los $322.654 y las Pensiones No Contributivas llegarán a $282.322.

Calendario de pagos: cuándo se cobra el aguinaldo

El cronograma comenzará el 8 de junio para jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos. Durante esas fechas se depositarán en una misma acreditación el haber mensual actualizado, el bono extraordinario y el medio aguinaldo.

Para los titulares de la jubilación mínima, los pagos se realizarán entre el 8 y el 22 de junio, según la terminación del DNI. Quienes tengan documentos finalizados en 0 cobrarán el 8 de junio, mientras que los terminados en 9 percibirán sus haberes el 22.

Por su parte, los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo cobrarán entre el 23 y el 29 de junio. ANSES recordó que toda la información sobre fechas y recibos de haberes puede consultarse a través de Mi ANSES utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social.