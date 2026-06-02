Jubilados de ANSES: supermercados con descuentos para ahorrar más

Varias cadenas mantienen promociones especiales para jubilados durante junio.

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de ANSES podrán acceder durante junio a una serie de descuentos, promociones y reintegros en supermercados de todo el país. Las principales cadenas mantienen beneficios especiales que permiten reducir el gasto en alimentos, bebidas, artículos de limpieza y otros productos de consumo diario, en un contexto donde cada ahorro resulta clave para la economía familiar.

Los supermercados que mantienen beneficios para jubilados

Durante este mes, varias de las cadenas más importantes del país continúan ofreciendo promociones exclusivas destinadas a jubilados y pensionados. Entre los supermercados adheridos se encuentran Carrefour, Coto, Jumbo, Disco, Vea, Día y Chango Más.

En muchos casos, estos beneficios pueden complementarse con promociones bancarias o descuentos otorgados por billeteras virtuales, lo que permite obtener un ahorro mayor al momento de realizar las compras.

Además, algunos programas están vinculados directamente a los beneficios disponibles para quienes perciben prestaciones sociales a través de ANSES.

Carrefour: descuentos para mayores de 60 años

Carrefour sostiene durante junio su programa de descuentos para jubilados, pensionados y personas mayores de 60 años. El beneficio se encuentra disponible a través de la membresía Mi Carrefour. La propuesta contempla descuentos en distintos rubros esenciales, como alimentos, bebidas, productos de limpieza y artículos de perfumería. Las promociones también alcanzan a diferentes formatos de la cadena.

Los beneficios pueden utilizarse tanto en locales físicos como en compras realizadas a través de los canales online habilitados por la empresa.

Jumbo, Disco y Vea refuerzan las promociones para jubilados

Las cadenas pertenecientes al Grupo Cencosud mantienen beneficios especiales para quienes cobran jubilaciones y pensiones. Entre las promociones vigentes se destacan descuentos que pueden alcanzar porcentajes más elevados en jornadas específicas.

Uno de los programas más conocidos es el denominado "Martes Jubilados", que ofrece condiciones especiales para quienes realizan sus compras utilizando determinados medios de pago. A esto se suman promociones adicionales para clientes de algunas entidades bancarias que acreditan allí sus haberes, generando oportunidades de ahorro extra durante el mes.

Qué beneficios ofrece Supermercados Día

La cadena Día también continúa con descuentos exclusivos para jubilados y pensionados. En este caso, los beneficios suelen aplicarse mediante reintegros y promociones especiales en determinados días de la semana.

Los usuarios que participan del programa de fidelización de la empresa pueden acceder además a ofertas adicionales que se suman a las promociones habituales.

Dependiendo de la sucursal y del medio de pago utilizado, existen posibilidades de acumular descuentos con otras herramientas financieras disponibles en distintas provincias.

Los descuentos pueden combinarse con beneficios bancarios vigentes.

Chango Más y las promociones bancarias

Chango Más forma parte de las cadenas que mantienen beneficios para jubilados durante junio. Las promociones incluyen descuentos en compras presenciales y reintegros sujetos a determinados límites establecidos por la empresa. Uno de los aspectos más valorados por los clientes es la posibilidad de combinar estos beneficios con promociones bancarias vigentes.

De esta manera, quienes cobran sus haberes en determinadas entidades financieras pueden obtener condiciones más favorables al momento de realizar sus compras mensuales.

Cómo acceder a los descuentos de ANSES

Gran parte de estos beneficios se encuentran integrados dentro del programa Beneficios Capital Humano - ANSES, que reúne miles de comercios adheridos en todo el país. Para acceder a los descuentos, las compras deben realizarse con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde el jubilado o pensionado cobra su prestación.

Antes de efectuar una compra, se recomienda consultar las condiciones particulares de cada supermercado, ya que los porcentajes de descuento, topes de reintegro y días de vigencia pueden variar según la promoción disponible.