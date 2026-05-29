Cuánto cobrarán los jubilados en junio tras el aumento de ANSES

El aumento de junio impactará sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó un nuevo aumento para las asignaciones familiares que comenzará a regir desde junio de 2026. La actualización será del 2,58% y también impactará sobre los límites y rangos de ingresos del grupo familiar necesarios para acceder a las prestaciones.

La medida fue establecida a través de la Resolución 146/2026, firmada por el director ejecutivo del organismo, Guillermo Héctor Arancibia. El incremento se aplicará sobre los montos definidos previamente por la Resolución 111/2026.

De cuánto será el aumento de ANSES en junio

Según informó oficialmente ANSES, el ajuste será del 2,58%. El porcentaje quedó apenas por debajo del índice de inflación de abril difundido recientemente por el Indec, que rondó el 2,6%.

La actualización alcanza tanto a los montos de las asignaciones familiares como a los topes de ingresos que determinan quiénes pueden cobrar estas prestaciones. De esta manera, miles de familias verán una modificación en los valores que perciben mensualmente a partir de junio.

A quiénes alcanza la medida

ANSES actualizará también las asignaciones familiares y universales bajo el mismo esquema de movilidad mensual. Los nuevos valores confirmados para junio son:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $144.562

Pago efectivo de AUH: $115.650

AUH por discapacidad: $472.095

Asignación por Embarazo: $144.984

Ayuda Escolar Anual: $60.873

Asignación por nacimiento: $84.508

Asignación por adopción: $505.265

Cuidado de la salud: desde $144.985

Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en junio

El Gobierno también mantendrá durante junio los valores vigentes de la Tarjeta Alimentar, que funciona como complemento para familias que cobran AUH y otras prestaciones sociales.

Las escalas confirmadas son:

Familias con un hijo: $72.250

Titulares de Asignación por Embarazo: $72.250

Familias con dos hijos: $113.299

Familias con tres hijos o más: $149.425

ANSES recordó que todas las actualizaciones se aplicarán de forma automática y que los beneficiarios podrán consultar los nuevos montos y fechas de cobro desde la plataforma Mi ANSES utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social.

ANSES actualizó los haberes tomando como referencia la inflación de abril.

Cuánto cobran los jubilados en junio con el aumento

Con el incremento del 2,58%, la jubilación mínima pasará a ser de $403.318 durante junio. Además, quienes cobran el haber mínimo recibirán un bono extraordinario de $70.000, lo que elevará el ingreso mensual a $473.318 antes del aguinaldo.

A ese monto se suma el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. De esta manera, quienes perciben la mínima cobrarán un total bruto estimado de $674.977 en junio, convirtiéndose en uno de los meses de mayor ingreso para este sector.

En paralelo, la jubilación máxima quedará fijada en $2.713.948. También habrá actualizaciones para otras prestaciones que dependen de ANSES, como la PUAM y las Pensiones No Contributivas.

Cómo quedan la PUAM y las Pensiones No Contributivas

La Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) aumentará a $322.654, sin incluir bono adicional. Este beneficio está destinado a personas mayores de 65 años que no cuentan con los años de aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez pasarán a $282.322 antes de extras o bonos. Estos montos también forman parte de la actualización previsional prevista para junio.