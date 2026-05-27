AUH de ANSES en junio 2026: cuándo se cobra y cuáles son los nuevos montos

AUH ANSES: cuánto se cobra con aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos y los nuevos valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para junio de 2026. El beneficio tendrá un aumento del 2,58%, en línea con la actualización mensual por movilidad que toma como referencia el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.

Con este ajuste, millones de familias que reciben la prestación percibirán montos más altos tanto en la AUH tradicional como en la AUH por discapacidad. Además, continuarán cobrando beneficios complementarios como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan de los Mil Días.

Cuándo se cobra la AUH en junio 2026

El cronograma oficial de pagos de ANSES para junio de 2026 comenzará el lunes 8 y avanzará según la terminación del DNI del titular.

Las fechas confirmadas son las siguientes:

DNI terminados en 0: lunes 8 de junio

DNI terminados en 1: martes 9 de junio

DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio

DNI terminados en 3: jueves 11 de junio

DNI terminados en 4: viernes 12 de junio

DNI terminados en 5: martes 16 de junio

DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio

DNI terminados en 7: jueves 18 de junio

DNI terminados en 8: viernes 19 de junio

DNI terminados en 9: lunes 22 de junio

Las liquidaciones podrán consultarse desde Mi ANSES ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

AUH ANSES: cuánto se cobra de complemento leche

Cuánto cobra la AUH en junio 2026

Con el aumento de junio, el valor bruto de la AUH pasará a ser de $144.932 por cada hijo menor de edad. Sin embargo, ANSES retiene el 20% mensual hasta la presentación de la Libreta AUH, que acredita:

escolaridad,

controles de salud,

y vacunación obligatoria.

Por ese motivo, el monto que efectivamente se cobra en junio será:

AUH neta: $115.945,60

Retención mensual: $28.986,40

AUH por discapacidad: cuánto se cobra

En el caso de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, los valores serán considerablemente más altos. Los nuevos montos de junio quedan así:

Valor bruto: $471.915

Cobro neto: $377.532

Retención: $94.383

ANSES aclaró además que algunas familias pueden cobrar el 100% del beneficio sin retenciones cuando el sistema verifica automáticamente el cumplimiento de controles sanitarios y vacunación en niños de hasta 4 años.

Tarjeta Alimentar: los nuevos montos

Las familias que cobran AUH continúan accediendo automáticamente a la Tarjeta Alimentar, que fue actualizada mediante la Resolución 161/2026.

Los valores vigentes en junio son:

Familias con un hijo: $72.250

Familias con dos hijos: $113.299

Familias con tres o más hijos: $149.425

El beneficio se acredita junto con la AUH en la misma cuenta bancaria y no requiere inscripción adicional.

AUH ANSES: cuánto se cobra

Por otro lado, los hogares con hijos de hasta 3 años también reciben el Complemento Leche del Plan de los Mil Días. En junio de 2026, este adicional subirá a: $54.665 El objetivo del programa es garantizar el acceso a leche y alimentos esenciales durante la primera infancia.

Cuánto cobra una familia con AUH en junio

Al sumar todos los beneficios, los ingresos totales pueden superar ampliamente el valor base de la asignación.

Por ejemplo:

Una familia con un hijo cobrará: AUH neta: $115.945,60 Tarjeta Alimentar: $72.250 Total: $188.195,60

Si además recibe Complemento Leche: Total final: $242.860,60



De esta manera, junio llegará con aumentos para todas las prestaciones vinculadas a la AUH, en un contexto donde ANSES mantiene la actualización mensual por inflación para las asignaciones sociales.