Gucci anuncia asociación con el equipo Alpine de Fórmula 1 a partir de 2027

Gucci anunció el miércoles que se asociará con el equipo Alpine de Fórmula Uno, propiedad de Renault, que pasará a competir como "Gucci Racing Alpine Formula One Team" y lucirá los colores de la marca a partir de la temporada 2027.
El anuncio es la última de una serie de iniciativas de gran repercusión mediática de Gucci para impulsar su visibilidad y reactivar las ventas tras años de descenso. Más temprano en el mes organizó un gran desfile en Times Square, Nueva York, con el objetivo de captar la atención mundial.
La colaboración formará parte de Gucci Racing, que, según la compañía, será "una nueva plataforma empresarial y experiencial construida en torno a los valores del rendimiento, la precisión, la disciplina y la excelencia en la intersección entre el lujo y el deporte".
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Mientras la industria del lujo se enfrenta a la caída de la demanda mundial de sus preciados bolsos y vestidos, eventos exclusivos como las carreras de F1 se han convertido en un nuevo y importante campo de juego.
En 2024, el campeonato automovilístico cerró un acuerdo plurianual con el gigante francés del lujo LVMH por un valor superior a los 100 millones de dólares.
El acuerdo con Gucci, cuyos detalles financieros no se han revelado, convertirá a la marca italiana en la primera en prestar su nombre a un equipo de carreras, según informó la empresa.
La alianza con el equipo de carreras de Renault acerca a la marca al mundo de Luca de Meo, presidente ejecutivo de su empresa matriz francesa Kering, quien anteriormente ocupó el cargo de presidente ejecutivo de la automotriz.
El equipo Alpine está dirigido por Flavio Briatore, amigo y aliado de toda la vida de De Meo.
Con información de Reuters