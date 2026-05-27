Gucci anuncia asociación con el equipo Alpine de Fórmula 1 a partir de 2027

Imagen de archivo de una persona pasando frente a una tienda de Gucci en Milán, Italia.

​Gucci anunció el miércoles que se asociará con el equipo Alpine de Fórmula Uno, ‌propiedad de Renault, ‌que pasará a competir como "Gucci Racing Alpine Formula One Team" y lucirá los colores de la marca a partir de la temporada 2027.

El anuncio es la última de una serie de iniciativas de gran repercusión mediática de ​Gucci para ⁠impulsar su visibilidad y reactivar las ventas ‌tras años de descenso. Más temprano ⁠en el mes organizó un ⁠gran desfile en Times Square, Nueva York, con el objetivo de captar la atención mundial.

La colaboración ⁠formará parte de Gucci Racing, que, ​según la compañía, será "una nueva plataforma ‌empresarial y experiencial construida ‌en torno a los valores del rendimiento, ⁠la precisión, la disciplina y la excelencia en la intersección entre el lujo y el deporte".

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Mientras la industria del lujo se enfrenta ​a ‌la caída de la demanda mundial de sus preciados bolsos y vestidos, eventos exclusivos como las carreras de F1 se han convertido en un nuevo y ⁠importante campo de juego.

En 2024, el campeonato automovilístico cerró un acuerdo plurianual con el gigante francés del lujo LVMH por un valor superior a los 100 millones de dólares.

El acuerdo con Gucci, cuyos detalles financieros no se han revelado, convertirá ‌a la marca italiana en la primera en prestar su nombre a un equipo de carreras, según informó la empresa.

La alianza con el equipo de carreras de Renault acerca a la marca ‌al mundo de Luca de Meo, presidente ejecutivo de su empresa matriz francesa Kering, quien anteriormente ‌ocupó el cargo ⁠de presidente ejecutivo de la automotriz.

El equipo Alpine está dirigido por Flavio ​Briatore, amigo y aliado de toda la vida de De Meo.

Con información de Reuters