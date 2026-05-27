Lali Espósito fue ovacionada por su clara referencia al odio del gobierno de Milei en los Premios Gardel: "Nos hacen creer"

Lali ganó la categoría Mejor Álbum Artista Pop en los Gardel.

Lali Espósito se consagró como una de las grandes protagonistas de los Premios Gardel al alzar el galardón a Mejor Álbum Artista de Pop gracias a su último material de estudio, No vayas a atender cuando el demonio llama. Al subir al escenario para recibir la estatuilla, la cantante ofreció un potente descargo en el que repasó las intensas vivencias que atravesaron el proceso de creación de este disco, en una clara alusión a cómo superó ser blanco del discurso de odio de Javier Milei durante meses.

Cabe recordar que este conflicto público se había desencadenado luego de que la artista manifestara abiertamente su postura ideológica en las PASO 2023, calificando como "peligroso y triste" el triunfo electoral del mandatario, lo que la ubicó en el centro de severos ataques institucionales. Con firmeza que la caracteriza, Lali indicó que el enorme reconocimiento de la industria y el público hacia este trabajo discográfico le demuestra que siempre vale la pena jugársela por lo que uno cree y defendió la coherencia de decir lo que se siente por encima de cualquier amedrentamiento.

"A veces nos hacen creer que decir lo que pensamos o hacer lo que sentimos puede alejarnos del público o costarnos caro; este álbum me enseñó todo lo contrario. Nos vemos en River, muchas gracias", soltó Lali, ovacionada por la gente. Sus palabras funcionaron como una reivindicación de la libertad de expresión dentro del ámbito artístico, transformando el malestar de la persecución política en un motor de empoderamiento colectivo.

Este galardón llega en el momento de mayor ebullición para el proyecto musical de la diva del pop: tras haber recorrido muchos escenarios con su propuesta musical, Espósito se prepara para coronar formalmente la gira de esteálbum con dos históricos conciertos completamente agotados en el estadio de River Plate, programados para los próximos 6 y 7 de junio. Este hito marcará un antes y un después en la carrera de Lali, quien comenzó su camino musical como artista independiente con una presentación en La Trastienda en 2013 y creció muy de a poco hasta convertirse en el referente que hoy es.

Lali, en vivo.

Qué dijo Majo Riera de la llegada de Lali a River

La madre y productora de Lali expresó públicamente su emoción ante las próximas presentaciones de su hija en el estadio de River Plate. A través de sus canales digitales, Riera manifestó su orgullo por estos conciertos en el Monumental, considerándolos un acontecimiento consagratorio en la escena del pop local.

Riera analizó este hito como el resultado de un largo proceso de desarrollo profesional. En sus reflexiones, enfatizó la constancia de la cantante dentro de la industria del entretenimiento, señalando que sostiene una labor laboral ininterrumpida desde hace 23 años.