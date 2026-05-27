Con el "Bobo", así es la lista de Países Bajos para el Mundial 2026

Países Bajos hizo oficial su lista de 26 convocados para jugar el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. Una de sus principales figuras vuelve a decir presente como lo hizo en Qatar 2022 y Wout Weghorst, a quien Lionel Messi rebautizó como "Bobo" casi cuatro años atrás en Qatar. El futbolista es uno de los elegidos por Ronald Koeman para disputar este certamen con el elenco neerlandés que hasta ahora nunca pudo levantar el trofeo a lo largo de su historia.

De hecho, hay varios nombres que se repiten de aquel equipo que se despidió del certamen en cuartos de final a manos de los dirigidos por Lionel Scaloni por penales. Esta vez compartirán el Grupo F junto a Japón, Túnez y Suecia, una zona para nada accesible sabiendo los rivales con los que se medirá, aunque el renovado formato también permitirá que hasta algunos terceros se metan en 16avos. Por supuesto, apuntan a ser líderes, pero no la tendrán fácil en la fase inicial.

Los 26 convocados de Países Bajos para el Mundial 2026

Arqueros : Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland) y Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion).

: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland) y Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion). Defensores : Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter de Milán), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Jurriën Timber (Arsenal) y Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).

: Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter de Milán), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Jurriën Timber (Arsenal) y Micky van de Ven (Tottenham Hotspur). Volantes : Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Olympique de Marsella) y Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion).

: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Olympique de Marsella) y Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion). Delanteros: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (Roma), Tijjani Reijnders (Manchester City), Crysencio Summerville (West Ham United) y Wout Weghorst (Ajax).

La lista de Países Bajos

El fixture de Países Bajos en el Mundial 2026: cómo ver los partidos

Países Bajos vs. Japón – Domingo 14 de junio a las 17 en el AT&T Stadium de Dallas (DSports, Paramount+ y Telefe).

Países Bajos vs. Suecia – Sábado 20 de junio a las 14 en el NRG Stadium de Houston (DSports y Paramount+).

Túnez vs. Países Bajos – Jueves 25 de junio a las 20 en el Arrowhead Stadium de Kansas (DSports y Paramount+).

Los grupos para el Mundial 2026

Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica y Chequia.

México, Corea del Sur, Sudáfrica y Chequia. Grupo B: Canadá, Suiza, Qatar y Bosnia.

Canadá, Suiza, Qatar y Bosnia. Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia y Haití.

Brasil, Marruecos, Escocia y Haití. Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay y Turquía.

Estados Unidos, Australia, Paraguay y Turquía. Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao.

Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao. Grupo F: Países Bajos, Japón, Tunez y Suecia.

Países Bajos, Japón, Tunez y Suecia. Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda.

Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda. Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. Grupo I: Francia, Senegal, Noruega e Irak.

Francia, Senegal, Noruega e Irak. Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán y Congo.

Portugal, Colombia, Uzbekistán y Congo. Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana.

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