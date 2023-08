El duro momento del "Bobo" que se peleó con Messi: sumó una nueva decepción

Se trata de Wout Weghorst que fue reconocido por el "bobo" al que Lionel Messi insultó y llamó a pelear. Ahora sumó un nuevo golpe en contra.

El atacante de la Selección de Países Bajos, Wout Weghorst, reconocido por ser el "bobo" al que Lionel Messi le dijo que se "vaya pa'alla" volvió a tener una mala noticia en las últimas horas. Después de haber llegado al Manchester United ahora se volvió a ir de ese país y fue cedido a préstamo nuevamente.

Después de haberse ido del Bunrley de Inglaterra se fue a otro equipo y, ahora, le tocará estar en el Hoffenheim, de la Bundesliga alemana. Por otro lado, Weghorst, quien ingresó a los 78 minutos ante Argentina y marcó dos tantos, y luego anotó uno de los penales en la definición que ganó el equipo de Lionel Scaloni, ya había sido cedido antes por el Bunrley al Besiktas de Turquía y al Manchester United.

Vale recordar que Weghorst es el delantero de Países Bajos que fue una pesadilla para el equipo de Lionel Scaloni en ese cotejo, una vez finalizado discutió con Messi quien en ese momento, muy enojado, dijo una frase que se hizo histórica. Lionel Messi se sacó y le gritaba: "Andá pa allá Bobo.."

Weghost dijo que solo quería pedirle la camiseta a Messi tras el cotejo, pero la antesala de los vestuarios fueron escenario de un mal entendido plagado de nerviosismo que culminó con la festejada frase del rosarino. Más allá de la muy buena tarea del delantero en ese trascendental juego, su actualidad solo conoce de préstamos y no logra consolidarse en ningún club.

Gastón Edul reveló el trasfondo del "¿qué mirás bobo?" de Messi

Precisamente el joven comunicador fue el que filtró, en un video propio, el trasfondo de esa polémica situación, con las discusiones y las peleas picantes detrás de las cámaras que provocaron que el crack de PSG explotara al aire. El cronista que cubre la actualidad de "La Scaloneta" para el canal de cable de deportes reveló lo que no se vio de uno de los momentos más icónicos de la Copa del Mundo en la era moderna.

En el breve video publicado por TyC Sports, Gastón Edul detalló: "En el momento no me di cuenta de la relevancia de la frase porque pasa todo muy rápido, pero si me había impactado ver a Leo tan enojado". "En realidad antes de la nota, porque teníamos las cámaras en la zona del vestuario, se estaban puteando entre los jugadores de Argentina y Países Bajos todos, no solamente Leo", amplió al respecto.