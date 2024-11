Emmanuel Horvilleur despide el año en el Complejo C: "Siempre me gustó romper estructuras rígidas en la música"

Emmanuel Horvilleur: "Siempre me gustó romper estructuras rígidas en la música" // PH: Agustín M. Gómez.

Emmanuel Horvilleur, figura emblemática de la música argentina, se prepara para cerrar el año con un espectáculo inolvidable el próximo 5 de diciembre en el Complejo C Art Media. Este show marcará el final de su gira Había una vez, una celebración que recorrió el país con su característico estilo que fusiona funk, pop y rock. Además, Horvilleur brilló recientemente en Creamfields Argentina, donde ofreció una actuación en formato B2B junto al DJ Balaciano, mostrando otra faceta de su versatilidad artística.

En diálogo con El Destape, el cantante cuenta cómo se prepara para el cierre de su tour, reflexiona sobre su trayectoria y comparte su opinión sobre la nueva escena musical.

¿Cómo surgió el concepto de Había una vez para los shows donde repasás tu carrera?

- Fue una idea de Luigi, un chico con el que empecé a trabajar hace unos meses. Él es creativo, es su trabajo, y nunca había colaborado con alguien así. Me gustó compartir ideas con él y conceptualizarlas un poco más. Siempre es algo más mío, pero con Luigi surgieron ideas que nos gustaron mucho, como usar fotos viejas de otras épocas, que te transportan directamente a la música de esos momentos. El poster del show, por ejemplo, es una foto inédita de la época de Rocanrolero (2005). Me hizo revisar los cajones.

Después de más de 20 años como solista, ¿cómo te ves?

- Ya son más de 20 años como solista: mi primer disco fue en 2003, y la primera separación de Illya Kuryaki fue a finales del 2000. Son muchos años. Me parece que el show se enriquece viajando por el tiempo y la música. He visto otros artistas haciendo algo similar. En mi caso, en esta nueva etapa de shows voy desde los 90 con Fabrico Cuero y algo de Chaco, abarcando no solo décadas musicales, sino también personales. Tenía 16 años cuando saqué mi primer disco, era virgen (se ríe).

¿Qué sentís al ver tantas generaciones diferentes en tus shows?

- Me gusta mucho. Me enriquece esa interacción con un público diverso. Ahora se siente más que nunca. Algunos que me mandaban videos hace 10 años haciéndose los raperos, hoy ya tienen 20. Es algo especial ver cómo la música conecta con generaciones nuevas.

Muchos artistas actuales, como Trueno, toman influencia de tu música. ¿Qué opinás de eso?

- Es real y se siente. En nuestra época, nuestro estilo era raro. No inventamos el rap, pero sí aportamos una mezcla de estilos: hip hop, funk, canción y rock nacional. Fuimos parte de romper con estructuras rígidas. Eso ahora se nota en los nuevos artistas.

¿Qué artistas actuales te gustan?

- Hay muchos que me gustan. Por ejemplo, Conociendo Rusia tiene una proyección interesante. En 20 años puede ser como un Fito Páez, pero con su propia cosecha. También hay artistas como Wos y Paco, que brillan con su propia evolución.

¿Cómo te influye ser papá nuevamente en este momento de tu vida?

- Ser papá siempre es un cachetazo de cosas lindas e intensas. Musicalmente, me pongo más juguetón, hacemos canciones, aunque no sé si verán la luz (se ríe). Como persona, me llena de felicidad. Mi hija tiene un año y medio, y llegar a casa y verla feliz de verme es muy lindo.

Este año se cumplen 20 años de la tragedia de Cromañón. ¿Cómo recordás ese momento?

- Estaba en Uruguay. Vi la noticia en un diario y sentí un impacto enorme, algo como las Torres Gemelas. Volví a Buenos Aires y vi el caos, la impotencia, el dolor de las familias. Nunca toqué en Cromañón, pero sí en lugares de Omar Chabán como Cemento. Esa época tenía mucha violencia en el rock, algo que fue cambiando gradualmente. Lo más positivo que quedó fue un mayor respeto por el otro.

¿Cómo te estás preparando para el show del 5 en el Complejo C Art Media?

- Es mi primera vez en el C. Me subí antes con El Kuelgue y con Bandalos Chinos, pero ahora es mi show. Estamos ensayando mucho para que sea una noche de disfrute, con un repertorio de 21 o 22 temas. Por ahora no hay sorpresas confirmadas, pero será un gran cierre de gira y del año.

Dónde conseguir entradas para Emmanuel Horvilleur en el Complejo C Art Media

Emmanuel Horvilleur, reconocido músico argentino, se prepara para una noche única en C Art Media, donde despedirá Había una vez, en un show cargado de emoción y nostalgia, recorriendo todos sus grandes éxitos que han marcado su carrera musical. Las entradas se encuentran disponibles a través de Passline.