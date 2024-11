El Gobierno desplazó al embajador argentino en España y cambió al cónsul en Nueva York

El Gobierno desplazó este miércoles al embajador argentino en España, Roberto Bosch, y analiza quién será su reemplazante. Así lo confirmó la agencia Noticias Argentinas tras citar a fuentes oficiales. Además, Cancillería confirmó que cambiará al cónsul en Nueva York, Estados Unidos.

No hubo todavía un anuncio oficial desde Casa Rosada sobre el desplazamiento de Bosch de la embajada en España. Bosch formaba parte de la delegación diplomática que la administración libertaria heredó del gobierno del ex presidente Alberto Fernández, y que la ex ministra de Relaciones Exteriores Diana Mondino tampoco modificó.

El ex embajador en el país ibérico era quien había secundado a Ricardo Alfonsín durante su paso por esa sede diplomática en el país europeo. Con la llegada del gobierno del presidente Javier Milei, la planta diplomática se mantuvo y Bosch pasó a encabezar las relaciones con España.

Sí hubo una comunicación respecto al cambio de cónsul. "La Cancillería Argentina informa que el nuevo Cónsul General y Director del Centro de Promoción de la República Argentina en la Ciudad de Nueva York será el Ministro de Primera Clase Gerardo Díaz Bartolomé, quien asumirá próximamente sus funciones en los Estados Unidos de América", indicaron las redes sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Eduardo Valdés: "Hacemos un papelón internacional por semana"

El diputado nacional de Unión por la Patria (UP) Eduardo Valdés cuestionó la política exterior del gobierno de Javier Milei. "Pareciera que estamos llamados a hacer un papelón internacional por semana", dijo el legislador nacional en El Destape 1070.

Valdés criticó que el canciller Gerardo Werthein no haya ido al acto por el 40° aniversario del Tratado de Paz entre Argentina y Chile, encabezado por el papa Francisco este lunes. "Por una discusión con Boric, (Milei) no mandó al canciller al encuentro con el Papá por el acuerdo de Paz con Chile", lamentó. "Lamento que el canciller Werthein no haya ido. No puede que ser la diplomacia argentina sea de una manera por 40 años y de golpe cambie", siguió Valdés y añadió :"Me da mucha vergüenza estar en el vocabulario internacional por este tema".

Por otra parte, el diputado de UP se opuso a la iniciativa del oficialismo de eliminar las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). "Voltear las PASO viene de la mano de sacar el financiamiento de los partidos políticos y a mí eso no me gusta, pero todavía no lo hablamos en el bloque", opinó.