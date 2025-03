En menos de una semana, la investigación alrededor de la desaparición de Loan Danilo Peña -cerca de la localidad correntina de 9 de Julio- tuvo varios giros que sorprendieron a quienes desde hace meses trabajan en la causa. Primero, los fallos de la Cámara Federal que extendieron el plazo a la jueza Cristina Pozzer Penzo y luego la confirmación de los procesamientos en la causa conexa pero con nueva distribución de roles de los como “falsos Dupuy”.

Horas después, la primera baja fue la del abogado Juan Pablo Gallego quien consideró haber agotado su rol en la investigación con la ratificación de los procesamientos y, pese a haber hablado varias veces del camino al juicio oral, renunció a la querella. Poco después se sumó el abogado Roberto Méndez, uno de los primeros abogados en sumarse a la causa para defender los intereses de José Peña, el papá del chiquito, y quien permaneció con la familia pese todos los cambios de abogados que hubo durante la instrucción.

El letrado Méndez había quedado fuertemente señalado luego de que a fines del año pasado se difundieron varios chats donde aseguraba que “el caso quedará en la nada, sin responsables ni condenas”. En ese intercambio de mensajes, Méndez repetía la hipótesis que mantuvo durante casi toda la instrucción y que asegura que en la desaparición del pequeño “están metidos política, policías y empresarios”. En ese momento, el otro abogado de la familia no era Gallego sino Fernando Burlando. Poco después de conocerse estos mensajes, la familia del menor se reunió con el Gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, lo que se convirtió en uno de los cuestionamientos principales para que Burlando renuncie a la querella y cuestione las decisiones de los papás del pequeño asegurando “falta que se abracen con Benítez y Laudelina”.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Pese a las críticas y a los cambios, Méndez siguió como abogado de José Peña y respondió a los cuestionamientos apuntando contra los acusados de la desaparición del pequeño. Por entonces, como abogado de la familia y junto a ellos, ya se había reunido con la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich a quien le aseguró que “estamos ante una captación o sustracción” y descartó la teoría del accidente.

Después de esa reunión, denunció amenazas e intimidaciones contra empleados y familiares. Además, el abogado habló públicamente de que todo el tiempo aparecían pistas falsas y testimonios que buscaban embarrar la investigación, al tiempo que mantenía la hipótesis que luego ratificó la jueza federal: en ese marco, aseguró que “un conocido se había llevado al niño del campo”.

Durante la instrucción de la causa, el abogado Méndez fue mirado de reojo por algunos familiares de Loan. Lidia Noguera, la tía del pequeño, señaló que vio “cosas que no me gustaron” en relación a los movimientos del abogado y señaló que fue el hijo de Victoria Caillava quien acercó a Méndez a la familia del pequeño aún desaparecido. Por entonces, la ex funcionaria comunal no estaba ni investigada ni imputada en la causa, pero sorprendió que cuando la mujer y su marido terminaron señalados como actores principales en la sustracción del menor, el letrado no se alejó de la causa. Además, Lidia cuestionaba que al tercer día de búsqueda el abogado seguía señalando que el niño estaba perdido en el campo y que hablaba mucho con el comisario, algo que el mismo nunca escondió. Tiempo después, el comisario Walter Maciel también fue imputado y sigue detenido por encubrimiento.

Ahora, tras las renuncias de Gallego y Méndez como abogados querellantes alegando cuestiones personales y profesionales, fuentes cercanas a la investigación aseguraron a El Destape que “esperamos los movimientos de la familia como así también de la Justicia”. En cuanto a la familia, se espera que nombren a sus nuevos abogados en las próximas horas mientras algunas fuentes hablan de dos estudios de abogados bonaerenses con quienes ya mantuvieron contactos. Por otra parte, se espera que la Cámara Federal y la Jueza Pozzer Penzo resuelvan la situación sobre los siete imputados, Antonio Benítez, Laudelina Peña, Daniel Ramírez, Mónica Millapi, Walter Maciel, Carlos Pérez y Victoria Caillava; por la sustracción y ocultamiento del menor para conocer si realmente se acerca un futuro juicio oral con el objetivo de entender ¿qué pasó con Loan?.