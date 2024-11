Lo dijo: Yanina Latorre contó por qué se puso "pompones" para tener intimidad con su marido Diego Latorre

Yanina Latorre reveló lo que hizo con su esposo Diego.

Yanina Latorre es una de las panelistas más incisivas y punzantes de la televisión y por esa cualidad de su personalidad muchas veces se anima a contar cosas de su intimidad ante millones de personas. Eso mismo es lo que la conductora hizo con un comentario sobre la intimidad con su esposo en la cama, en alusión a un outfit que escogió.

Yanina y Diego Latorre están casados hace treinta años y la influencer reveló en sus años de carrera como mediática varios secretos íntimos que tienen como pareja. Hace horas, la madre de Lola y Dieguito Latorre dio a conocer lo que se puso para generar atracción sexual en el padre de sus hijos y llamó la atención de todos.

"Amo la Navidad. A mí me gusta la Navidad y los espectáculos quedan sobre la Navidad. Te decoro toda la casa. En este momento tengo los repasadores de Papá Noel, la toalla de Papá Noel”, comenzó su descargo Yanina. Acto seguido, vinculó la Navidad con un recuerdo íntimo y soltó: "Me he llegado a comprar ropa interior de Victoria Secret sexy, tenía unos pompones de Navidad. Era para seducir a Diego en forma navideña. Te juro".

El mal momento de Yanina Latorre en la calle

"Estoy cansada. Hoy me acosté muy tarde, pero muy tarde. ¿Les cuento algo? Anoche me siguieron de nuevo. Fue feo. Hay algo que no está bien. Vino la Policía, todo", contó Latorre en su ciclo radial en El Observador. Y sumó: "Ahora pedí las cámaras de seguridad en casa... No me di cuenta de que me estaba siguiendo porque venía hablando por teléfono con una amiga y cuando bajé (de la autopista) veía un auto muy chupado pero bueno, en la bajada mía hay un montón de countries".

Yanina Latorre y Ángel de Brito.

La conductora se refirió a la entrada al country donde vive y siguió: "Me abren la reja, paso y este auto que venía atrás mío, se me pone atrás como para entrar, cierran rápido las rejas, el tipo era un hombre, se queda, se va, hay como un boulevard donde vivo yo, yo entro y les digo (a los agentes de seguridad) '¿vieron, lo conocen, es vecino?'. Vuelve y mete las luces largas".

"Tengo el modelo del auto, la patente, todo grabado con las cámaras pero llegué a mi casa tipo... Los de seguridad se quedaron en la puerta y yo me quedé como hasta las 3 de la mañana (despierta)", agregó Yanina. Y cerró: "No sé si es por inseguridad, por algo que hago o digo. Estaría bueno que me dejen expresar porque no soy política, no soy ensobrada, no le debo nada a nadie. La pasé para el ort* porque el tipo se fue y vino y aparte hacía como que adelantaba y retrocedía, fue feo".

Yanina Latorre no se guardó nada y fulminó a Yuyito González

"Estás con el Presidente, el país está tratando de salir a flote, tenemos quilombos de inflación, va a ir al Congreso para contar lo que hizo el Gobierno hasta ahora, que está haciendo las cosas dentro de lo que prometieron, pero digamos que es macroeconomía, y ella está preguntando con qué look ir. Se cree que va a ir a comer un asado con las botineras, las faranduleras o las politiqueras. Milei salí de ahí", insistió la periodista de espectáculos.