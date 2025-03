Vidal cargó contra Rodríguez Larreta: "Me parece peligroso"

La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires y actual diputada nacional, María Eugenia Vidal, cargó duramente contra su ex compañero en el PRO, Horacio Rodríguez Larreta, quien decidió competir en las elecciones porteñas del 18 de mayo con un espacio propio. Si bien ambos tienen una relación de hace más de 20 años, hoy vive "con tristeza" el alejamiento del partido -grieta que se profundizó con el correr de los días desde que Javier Milei llegó a la presidencia- y calificó de "peligroso" su accionar, porque divide el voto y puede ayudar al kirchnerismo.

El alejamiento de Rodríguez Larreta se dio sin prisa, pero sin pausa durante el último año cuando el libertario llegó al Ejecutivo nacional sin una base parlamentaria que el PRO decidió otorgarle para "garantizar gobernabilidad" -en palabras de la propia Vidal-. Así las cosas, el dos veces jefe de Gobierno acabó por presentar su lista Volvamos Buenos Aires, una alternativa al partido que él mismo ayudó a fundar junto con Mauricio Macri.

"Él decidió irse", lanzó la exgobernadora bonaerense este sábado, en comunicación con Radio Mitre, con un tono más enojado que de decepción. Cabe señalar que el relanzamiento de la carrera política de Larreta se lleva adelante de la inauguración del think tank Movimiento al Desarrollo (MAD), donde concentró a sus equipos para trabajar en una propuesta enfocada en “el desarrollismo y la cooperación público-privada”, según él mismo anunció el último agosto.

"En lo personal que tengo una relación de más de 20 años, lo vivo con tristeza", contó y remarcó que Larreta formó parte del equipo hasta hace relativamente poco y que hasta hizo campaña por el actual jefe de Gobierno, Jorge Macri. Pero ahora, decidió cambiar el rumbo. "Ha hecho una campaña basada en la crítica al que fue su equipo, me parece peligroso, justo en esta elección", remarcó Vidal.

La preocupación de la diputada -que no confirmó si será candidata en octubre y que ahora ocupará el lugar de vocera de la lista que competirá en CABA- viene a cuento de que considera que con la decisión de Larreta, el voto del PRO "se divide" y "cuanto más se divide, más fuerte se vuelve el kirchnerismo, que tiene por primera vez en esta elección tiene la oportunidad de ganar".

A su entender, la posibilidad de que gane la lista encabezada por Leandro Santoro por la lista Es Ahora Buenos Aires, "no es porque tenga más votos, sino porque le voto del PRO va dividido". Mientras que insistió: "El PRO es el único que puede evitar que eso suceda, como lo hizo en las últimas nueve elecciones, siempre ha protegido a la ciudad del avance del kirchnerismo".

Las advertencias a La Libertad Avanza: "El PRO es garantía de gobernabilidad"

Durante la entrevista, María Eugenia Vidal también fue consultada sobre su lectura y sensaciones respecto a la decisión del partido oficialista a nivel nacional de competir también por su cuenta y no ir en alianza con el PRO. "Creo que LLA se equivocó en su vinculo con el PRO en el último año", criticó duramente.

"Creo que se equivoca al no hacer un acuerdo en la Ciudad, al no votar el presupuesto a Jorge Macri, pero lo importante no es cómo nos sentimos nosotros, sino qué es lo mejor para la gente y lo mejor para la gente es que el kirchnerismo no vuelva, es que al Presidente le vaya bien, que el programa económico funcione y la garantía para que eso suceda es el PRO", advirtió.

En esa línea, Vidal sostuvo que "la manera de no volver atrás y que el presidente Milei tenga éxito, es que una fuerza política como el PRO le dé gobernabilidad, le garantice, con su profesionalismo y experiencia, que van a salir las cosas bien". Y volvió a marcar la cancha, asegurando que están abierto a negociar acuerdos en la provincia de Buenos Aires, a pesar de las equivocaciones desde LLA: "Desde el comienzo hicimos eso".