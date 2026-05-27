Casi no estuvo con Scaloni, muchos lo piden y podría aparecer en la lista del Mundial 2026

El jugador que prácticamente no estuvo con Scaloni pero podría ir al Mundial 2026.

Un jugador de la Selección Argentina, que prácticamente no tuvo participación de la mano de Lionel Scaloni, podría meterse sobre la hora en la lista final de 26 integrantes para el Mundial 2026. Si bien tuvo un buen rendimiento en Europa y muchos hinchas lo pidieron a través de las redes sociales, la realidad es que el entrenador jamás le dio la chance de tener continuidad pero ahora podría elegirlo por sobre otros futbolistas para la Copa del Mundo.

El protagonista es nada menos que Matías Soulé, mediapunta o extremo de 23 años de Roma en Italia. De acuerdo con la información del cronista Diego Monroig en SportsCenter (ESPN), el talentoso y desequilibrante zurdo cuenta con posibilidades de ser el famoso "tapado" en la nómina definitiva al igual que Emiliano Buendía, que tuvo una gran temporada en Aston Villa de Inglaterra en esa misma posición.

"Buendía y Soulé tienen chances reales de meterse entre los 26", sorprendió Monroig en vivo en la televisión. La incógnita en el caso de que uno de ellos dos se sume será saber quién puede llegar a salir, con Giovani Lo Celso y Valentín "Colo" Barco como los principales apuntados. Otra opción que se baraja por estas horas es que quede marginado Nicolás González, quien sufrió una lesión en Atlético de Madrid hace algunos días.

Con varias dudas hasta último momento, todo indica que Scaloni anunciará la lista final de 26 jugadores de la Selección Argentina para el Mundial 2026 entre el miércoles 27 y el viernes 29 de mayo. Antes de la máxima cita, habrá amistosos en Estados Unidos frente a Honduras el sábado 6 de junio y a Islandia el martes 9.

Soulé podría meterse en el Mundial 2026 sobre la hora en la Selección Argentina.

Los números de Soulé en Roma

81 partidos oficiales.

12 goles.

13 asistencias.

5 amonestaciones.

0 expulsiones.

0 títulos.

Scaloni habló de las posibles sorpresas en la lista del Mundial 2026

Durante la entrevista con DirecTV, el director técnico resaltó que "hay más de tres" jugadores en la lista de los amistosos previos a la Copa del Mundo que pueden llegar a aparecer entre los 26 definitivos. "Están Agustín Giay, Nicolás Capaldo... Nos pueden aportar también. Son chicos que pensamos que pueden estar en la lista de 26. Más allá de que son jóvenes y pensamos a futuro, todo lo que hacemos es pensando en que puedan aportarnos por si pasara algo después de cerrada la primera lista hasta el primer partido, que tenemos tiempo de cambiar", reconoció quien llevó a la "Albiceleste" a conseguir cuatro títulos en los últimos cinco años.