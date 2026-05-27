Francia, la potencia moderna que jugó 4 de las últimas 7 finales y va por más en el Mundial 2026

Francia, la potencia moderna que va por la tercera estrella en el Mundial 2026.

La Selección de Francia parte como una de las máximas candidatas al título en el Mundial 2026 de fútbol, como ha ocurrido en la previa de las ediciones más recientes. Es que el conjunto europeo disputó cuatro de las últimas siete finales: ganó dos en los 90 minutos y perdió las otras dos, ambas por penales. Ahora, el elenco dirigido por Didier Deschamps intentará tomarse revancha de lo que sucedió en la definición de Qatar 2022, cuando cayó ante Argentina desde los doce pasos.

El entrenador es un ídolo absoluto a nivel nacional, ya que fue campeón como jugador en 1998 y como director técnico en el 2018. En este certamen, comandará al combinado nacional por cuarta Copa del Mundo consecutiva y será la última en esta etapa. Si bien todavía no fue confirmado oficialmente, todo indica que Zinedine Zidane lo reemplazará en el banco de suplentes.

Francia, gran favorita al título en el Mundial 2026: su historia y la actualidad

El recorrido de los "Gallos" a lo largo de las épocas indica que ha participado en 16 de las 22 Copas del Mundo y no falta a una desde 1994, cuando se quedó afuera del torneo que se jugó justamente en Estados Unidos. A partir de la edición siguiente como local, en 1998, empezó su despegue definitivo: fue campeón al aplastar por 3-0 a Brasil en la final, con un Zidane brillante que marcó dos goles de cabeza.

Zidane, genio y figura de la primera consagración en Francia 1998.

El camino de los galos en la máxima cita no siempre fue tan positivo como en la era moderna, sino todo lo contrario. Es que hasta España 1982, jamás había estado entre los cuatro mejores. Incluso, en cuatro de sus primeras siete presentaciones quedó eliminado en la fase de grupos. Apenas quedó para destacar el récord de goles de Just Fontaine que aún se mantiene: 13 gritos en 6 partidos en Suecia 1958.

Luego del cuarto puesto en España y el tercero en México 1986, llegó un declive profundo: no pudo clasificar a los das dos competencias siguientes. Ni siquiera la magia de un crack absoluto como Michel Platini alcanzó para protagonizar verdaderamente el máximo torneo de Selecciones del planeta.

Tanto los logros como los golpazos inesperados marcaron a fuego a Francia en la etapa moderna. Por ejemplo, tras ser campeón del mundo en 1998 y monarca de Europa en el 2000, llegó como la gran favorita a Corea - Japón 2002. Sin embargo, quedó afuera en la primera ronda. Luego, fue subcampeón en 2006 al caer ante Italia en los penales y fracasó de nuevo en el 2010, nuevamente en la fase de grupos. Un verdadero "electrocardiograma" que siguió con los cuartos de final en 2014 hasta desembocar en las últimas finales: la que ganó en Rusia 2018 y la que perdió en Qatar 2022.

Francia no necesita un gran juego elaborado para lastimar

El Seleccionado galo tiene un poder de fuego impactante que no requiere de un circuito de juego aceitado con una gran cantidad de pases, asociaciones, paredes y demás. Como sucedió en la final del 2022 ante Argentina, el conjunto de Deschamps prácticamente no tuvo la pelota durante 75 minutos pero, así y todo, el duelo terminó 2-2 en el tiempo regular.

El bicampeón del mundo es "traicionero" en ese sentido, ya que la no necesidad de elaborar para generar situaciones de gol siempre está presente. La Francia de Deschamps nunca se destacó por ser vistosa como Argentina y España, sino más bien por su impresionante poderío en ataque y un juego directo. "Va a los bifes" y no se detiene tanto en la creación. Con futbolistas de mucha jerarquía en todas sus líneas, ello es justamente lo que lo transforma en un equipo sumamente peligroso para cualquiera.

Con Mbappé como figura, Francia tiene la mejor delantera del Mundial en la lista

Los bicampeones cuentan con un ataque todavía más fortalecido que en la edición pasada. Confirmados por Deschamps entre los 26 elegidos, aparecen futbolistas en los mejores clubes de Europa como Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munich), Ousmane Dembélé (PSG), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Desiré Doué (PSG), Marcus Thuram (Inter), Maghnes Akliouche (Mónaco) y Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace).

Si bien los únicos "9" natos son Mateta y Thuram, Mbappé, Dembélé y Doué se han desempeñado por el centro del área también. Esta ofensiva tiene todo: juego interno con Cherki y Akliouche; desequilibrio por las bandas con Mbappé, Olise, Dembélé y Barcola; y dos "tanques" de área como Thuram y Mateta. Se trata de la convocatoria más rica en esta zona de la cancha en cuanto a cantidad y variedad de alternativas en los últimos 30 metros de la cancha.

Dembélé y Mbappé, la delantera temible de Francia para el Mundial 2026.

La historia de Francia en los Mundiales

1930 (Uruguay): Fase de grupos (7º lugar).

Fase de grupos (7º lugar). 1934 (Italia): Octavos de final (9º).

Octavos de final (9º). 1938 (Francia): Cuartos de final (6º).

Cuartos de final (6º). 1950 (Brasil): No clasificó.

No clasificó. 1954 (Suiza): Fase de grupos (11º).

Fase de grupos (11º). 1958 (Suecia): 3° .

3° 1962 (Chile): No se clasificó.

No se clasificó. 1966 (Inglaterra): Fase de grupos (13º).

Fase de grupos (13º). 1970 (México): No se clasificó.

No se clasificó. 1974 (Alemania): No se clasificó.

No se clasificó. 1978 (Argentina): Fase de grupos (12º).

Fase de grupos (12º). 1982 (España): 4°.

4°. 1986 (México): 3°.

1990 (Italia): No se clasificó.

No se clasificó. 1994 (Estados Unidos): No se clasificó.

No se clasificó. 1998 (Francia): Campeón.

2002 (Corea y Japón): Fase de grupos (28º).

Fase de grupos (28º). 2006 (Alemania): Subcampeón.

Subcampeón. 2010 (Sudáfrica): Fase de grupos (29º).

Fase de grupos (29º). 2014 (Brasil): Cuartos de final (7º).

Cuartos de final (7º). 2018 (Rusia): Campeón.

2022 (Qatar): Subcampeón.

El fixture de Francia en el Mundial 2026