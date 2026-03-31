El DT de Francia apuntó contra la FIFA.

La Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026 llega con muchos cambios en relación con lo que había sido Qatar 2022, partiendo del cambio de formato con un aumento a 48 selecciones participantes y el agregado de la instancia de dieciseisavos de final. Por si fuera poco, la FIFA añadió otros agregados como el uso de la Inteligencia Artificial y la polémica decisión de introducir anuncios televisivos.

Al más puro estilo estadounidense, el Mundial 2026 aprovechará la pausa de hidratación para meter publicidades de patrocinadores, lo que aumentará el ingreso de la máxima entidad del fútbol, pero les quitará ritmo a los partidos. Y es que la pausa de hidratación ya no será optativa, sino obligatoria y con una duración de tres minutos exactos, algo que no le gustó demasiado a Didier Deschamps.

Luego de imponerse sobre Brasil por 2-1 en el Gillette Stadium de Massachusetts, el entrenador de Francia fue consultado en la conferencia de prensa por este cambio que introducirá la FIFA en la Copa del Mundo. “Está bien para ustedes, los que transmiten, tener una pausa para la publicidad, pero esos tres minutos cambian el fútbol... No importa el equipo, si está en un buen momento, tres minutos lo arruinan todo”, advirtió el DT.

Por consiguiente, el campeón de Francia 1998 como jugador y Rusia 2018 como entrenador destacó que la postura de la FIFA no piensa tanto en la hidratación y el cuidado de sus jugadores, sino en la venta de espacios para los anuncios. De acuerdo con el comunicado emitido por la entidad hace unos meses, será una pausa por cada tiempo, de manera que el juego se verá interrumpido en dos oportunidades durante el tiempo reglamentario.

“En cada partido, independientemente de dónde se juegue, si hay techo o la temperatura, habrá una pausa de hidratación de tres minutos. Serán tres minutos desde el pitido final hasta el final de cada tiempo”, informó Manolo Zubiria, director de Torneos de Estados Unidos. La decisión de aplicar esta normativa vino por la ola de calor que hubo el año pasado durante el Mundial de Clubes celebrado en Estados Unidos, que hizo quejarse a varios jugadores.

Francia viene de jugar dos finales mundiales consecutivas.

Los grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, Europa 4.

Grupo B: Canadá, Europa 1, Qatar, Suiza.

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia.

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, Europa 3.

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Europa 2, Túnez.

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay.

Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje 1, Noruega.

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania.

Grupo K: Portugal, Repechaje 1, Uzbekistán, Colombia.