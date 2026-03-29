Sorpresa: la FIFA confirmó un nuevo torneo a 75 días del Mundial 2026

La FIFA confirmó un nuevo torneo a poco más de dos meses del Mundial 2026.

La FIFA confirmó la existencia de un nuevo torneo de fútbol internacional, a apenas 75 días del arranque del Mundial 2026. Con el aval del presidente Gianni Infantino, la Federación Internacional de Fútbol Asociado consolidó la implementación del FIFA Series, certamen que había tenido una prueba piloto en el 2024 pero que ahora ya fue oficializado por la entidad madre de este deporte a nivel global.

La flamante competencia contó en esta oportunidad con la presencia de algunos países de Sudamérica, como Chile y Venezuela. La intención es darles rodaje a diferentes países en las dobles fechas FIFA y fomentar algunos cruces inéditos para "globalizar el fútbol" lo máximo posible en estos tiempos modernos.

Qué es el FIFA Series, el nuevo torneo confirmado por la entidad madre

Se trata nada menos que de un certamen amistoso de carácter oficial que intenta cambiar la dinámica de las ventanas internacionales de marzo cada dos años. Luego de la prueba piloto exitosa en el 2024, este proyecto llegó para quedarse y se disputará de manera bianual, en la fecha FIFA del tercer mes de cada año par. Su principal atractivo radica en fomentar los enfrentamientos entre países de distintas Confederaciones que casi nunca se ven las caras en el calendario habitual, por lo que en este 2026 les dio las chances de mostrarse a dos combinados sudamericanos que no clasificaron a la Copa del Mundo, como Chile y Venezuela.

Cómo es el sistema de clasificación al FIFA Series

Esta competición novedosa no requiere de clasificación, sino que los países son invitados directamente por la FIFA. La elección transcurre básicamente por darles continuidad y rodaje a equipos sin demasiada experiencia, que transitan por momentos de recambio. Cuando sean los años de Mundial, lo más probable es que aparezcan naciones que no pudieron entrar a la máxima cita, que será apenas tres meses más tarde de esta competencia.

La FIFA confirmó un nuevo torneo a poco más de dos meses del Mundial 2026.

Los integrantes del FIFA Series 2026

En esta edición hubo 52 Selecciones, entre el masculino y el femenino. Entre los hombres aparecen 36 equipos divididos en 9 zonas a lo largo de 8 países anfitriones, mientras que las mujeres reúnen a 16 conjuntos distribuidos en tres sedes.

Este torneo concentra toda su acción en una semana. Cada sede funciona como un minitorneo independiente de cuatro equipos, donde cada país tiene garantizado disputar dos encuentros. No existe una estructura unificada: mientras algunas zonas tienen cruces preestablecidos, otras optan por un esquema de eliminación directa con las respectivas semifinales y la final.

Masculino:

Australia (AFC): Australia, Camerún, China y Curazao.

Azerbaiyán (UEFA): Azerbaiyán, Omán, Sierra Leona y Santa Lucía.

Indonesia (AFC): Bulgaria, Indonesia, Islas Salomón y San Cristóbal y Nieves.

Kazajistán (UEFA): Comoras, Kazajistán, Kuwait y Namibia.

Nueva Zelanda (OFC): Cabo Verde, Chile, Finlandia y Nueva Zelanda.

Puerto Rico (Concacaf): Guam, Islas Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico y Samoa Estadounidense.

Ruanda (CAF) – Grupo A: Estonia, Granada, Kenia y Ruanda.

Ruanda (CAF) – Grupo B: Aruba, Liechtenstein, Macao y Tanzania.

Uzbekistán (AFC): Gabón, Trinidad y Tobago, Uzbekistán y Venezuela.

Femenino: