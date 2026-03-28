La impensada historia detrás del golazo de Nico Paz a Mauritania en la Selección Argentina

La impensada historia detrás del golazo de Nico Paz a Mauritania en la Selección

Nico Paz convirtió su primer gol con la camiseta de la Selección Argentina este viernes 27 de marzo por la noche en La Bombonera en el marco del amistoso internacional ante Mauritania por la fecha FIFA en la victoria por 2 a 1 del elenco de Lionel Scaloni. Este tanto que llegó a través de un tremendo tiro libre por parte del joven crack oriundo de España tiene toda una historia curiosa detrás. Es que el joven futbolista del Como de Italia ahora integra una lista especial de la "Albiceleste" en la que hay pocos jugadores.

El nacido en Tenerife rompió la red por primera vez y ahora es parte de un selecto grupo en el que aparecen padres e hijos que convirtieron en la Selección. Es el caso de su papá, Pablo Paz, quien el 20 de julio de 1997 integró el equipo de Daniel Passarella que le ganó a Venezuela por 2 a 0 y fue él quien marcó uno de los goles de aquella jornada y ahora su heredero sigue el legado. Sin embargo, no son los únicos familiares que anotaron para el seleccionado a lo largo de la historia.

Quiénes son los padres e hijos que hicieron goles en la Selección Argentina como Pablo y Nico Paz

Vicente y Vicente Jr. de la Mata.

Hugo y Luciano Galetti.

Hugo y Diego Perotti

Eduardo y Santiago Solari.

Juan Ramón y Juan Sebastián Verón.

Diego, Giovanni y Giuliano Simeone.

Pablo y Nico Paz.

Los números de Nico Paz en su carrera

Clubes : Real Madrid de España y Como de Italia.

: Real Madrid de España y Como de Italia. Partidos jugados : 76 (+7 con la Selección Argentina)

: 76 (+7 con la Selección Argentina) Goles : 18 (+1).

: 18 (+1). Asistencias : 15 (+1).

: 15 (+1). Títulos: Supercopa de España 2024, LaLiga 2024 y UEFA Champions League 2024 con el Real Madrid.

Nico Paz junto a su padre Pablo Paz

Nico Paz: los inicios de la joya de la Selección Argentina

Desde muy chico, Nico mostró su talento en el Atlético San Juan, un club del barrio María Jiménez en Santa Cruz de Tenerife, donde nació. Luego continuó su formación en el C.D. Tenerife y rápidamente llamó la atención del Real Madrid, que lo incorporó a sus categorías inferiores. Fue escalando desde Infantil "B" hasta llegar al Castilla, el equipo filial del club blanco. Su debut oficial con el primer equipo llegó el 8 de noviembre de 2023, cuando ingresó en el minuto 77 en un partido de la Liga de Campeones de la UEFA contra el Sporting de Braga, reemplazando a Federico Valverde.

Argentina vs Zambia: dónde verlo por TV

El partido entre la Selección Argentina y Zambia podrá seguirse en vivo a través de Telefe y DSports. Como es habitual en los compromisos amistosos del conjunto nacional, las señales ofrecerán una cobertura completa que incluirá la previa, el análisis post partido y el minuto a minuto del desarrollo del juego.

Telefe: Canal 10 en Cablevisión (Digital) y 1001 (HD).

Telefe: Canal 10 en Telecentro (Digital).

Telefe: Canal 123 en DirecTV (Digital) y 1123 en HD.

DSports: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).

Además, el duelo también estará disponible vía streaming en las plataformas digitales asociadas a DSports, lo que permitirá seguirlo desde distintos dispositivos.