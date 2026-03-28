Quién es Nico Paz, el crack que aprovechó la oportunidad de Scaloni vs Mauritania

Argentina sigue demostrando que es una fábrica inagotable de futbolistas talentosos, y Nico Paz es uno de los nombres que más resuenan en el presente y futuro del fútbol nacional. Aunque nació en España, su sangre argentina lo conecta con una tradición futbolística que continúa vigente gracias a figuras jóvenes y es la gran apuesta de Lionel Scaloni para el primer equipo. Ahora metió un gol de tiro libre frente a Mauritania.

El caso de Nico Paz encarna el fenómeno de los "euro-pibes": jóvenes con raíces argentinas que, habiendo nacido y crecido en Europa, eligen defender la camiseta albiceleste. Su historia arranca en Santa Cruz de Tenerife, donde nació el 8 de septiembre de 2004. Es hijo de Pablo Paz, un exdefensor que salió de las inferiores de Liniers de Bahía Blanca, debutó en Newell's Old Boys y formó parte de la Selección Argentina en el Mundial de 1998. Tras su paso por el Tenerife en España, Pablo se estableció en esa ciudad, donde nació Nico.

Desde muy chico, Nico mostró su talento en el Atlético San Juan, un club del barrio María Jiménez en Santa Cruz de Tenerife. Luego continuó su formación en el C.D. Tenerife y rápidamente llamó la atención del Real Madrid, que lo incorporó a sus categorías inferiores. Fue escalando desde Infantil "B" hasta llegar al Castilla, el equipo filial del club blanco. Su debut oficial con el primer equipo llegó el 8 de noviembre de 2023, cuando ingresó en el minuto 77 en un partido de la Liga de Campeones de la UEFA contra el Sporting de Braga, reemplazando a Federico Valverde.