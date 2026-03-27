El desgarrador mensaje de Joaquín Panichelli tras quedarse sin Mundial 2026: "No sé como funciona la meritocracia"

Joaquín Panichelli atraviesa uno de los momentos más complicados de su carrera tras confirmarse la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. La lesión ocurrió durante una práctica con la Selección argentina en Ezeiza y lo dejará fuera del Mundial 2026, con un tiempo estimado de recuperación que va de seis a ocho meses. El terrible mensaje: "A veces no entiendo como funciona esto de la meritocracia"

El delantero, que venía en un gran nivel con Racing de Estrasburgo y era seguido de cerca por Lionel Scaloni para la lista final del seleccionado, expresó su dolor a través de una carta publicada en sus redes sociales. En ella, Panichelli mostró bronca y tristeza pero también determinación para superar este nuevo desafío.

Con sinceridad, el futbolista escribió: “A veces no entiendo bien cómo funciona esto de la meritocracia o las injusticias, se suele correr la línea bastante seguido según la conveniencia de la situación. Pero estoy seguro de que si hablamos de merecimientos, esto no se lo merece nadie”.

La lesión llegó justo antes del amistoso frente a Mauritania y frenó abruptamente uno de los mejores momentos que vivía en su carrera. Sin embargo, Panichelli recordó que no es la primera vez que enfrenta una situación así, ya que en 2023 sufrió una lesión similar cuando jugaba en Deportivo Alavés.

En su mensaje, también dejó en claro su voluntad de pelear para volver: “Hoy me toca vivir uno de los momentos más duros de mi vida, con muchos objetivos a la vuelta de la esquina. La vida me debe sueños por cumplir. Y no me los va a regalar, me los voy a trabajar. Como siempre hice. A vivir que son 2 días. Gracias por todas las muestras de cariño”.

La publicación generó una rápida reacción en el mundo del fútbol. Compañeros, allegados y la propia Selección argentina le enviaron mensajes de apoyo. Además, su padre, Germán Panichelli, le brindó un respaldo emotivo con estas palabras: “Siempre con vos Joaco querido. Y en las malas mucho más. Te verán vol